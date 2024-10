Aéroport de Bamako : Le GSSP hérite de la sécurisation du pavillon présidentiel - abamako.com

Aéroport de Bamako : Le GSSP hérite de la sécurisation du pavillon présidentiel Publié le mercredi 2 octobre 2024 | Nouveau réveil

Après les attaques meurtrières qui ont frappé Bamako, le 17 septembre 2024, les autorités maliennes ont décidé de renforcer la sécurité autour des infrastructures sensibles du pays. L’aéroport de Bamako est du lot.



Le pavillon présidentiel de l’Aéroport international président Modibo Keïta-Sénou (AIPMK-S) sera désormais sous la protection exclusive du Groupement spécial de sécurité présidentielle (GSSP), remplaçant ainsi le Groupement des transports aériens.









Les attaques du 17 septembre, revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), ont ciblé plusieurs sites stratégiques, notamment l’aéroport de Bamako et l’école de gendarmerie de Faladié. Outre les pertes humaines, ces actions terroristes ont causé d’énormes dégâts matériels, notamment l’incendie de plusieurs infrastructures à l’aéroport, incluant une partie de l’avion présidentiel, qui a été partiellement endommagé.



Les attaques dirigées contre des cibles aussi variées que l’aéroport international et des établissements militaires, soulignent la montée des menaces terroristes à Bamako. Face à cette recrudescence d’actes violents, les autorités maliennes ont pris des mesures drastiques pour protéger les symboles de l’État et renforcer la vigilance autour des infrastructures sensibles.



Le GSSP, qui jouit d’une réputation de compétence et de discipline, a été choisi pour cette tâche. Ce groupement, unité d’élite placée sous la tutelle directe de la présidence, a pour mission principale d’assurer la sécurité rapprochée des plus hautes autorités de l’État, en particulier celle du président de la République.



Formé pour répondre aux menaces d’envergure nationale et internationale, le GSSP s’est spécialisé dans la prévention et la gestion de situations de crise avec des interventions rapides et efficaces sur les infrastructures sensibles.



Le Groupement spécial de sécurité présidentielle (GSSP) est chargé de protéger le pavillon présidentiel, un lieu hautement stratégique, symbolique et opérationnel pour les déplacements internationaux et les rencontres diplomatiques du président. Ce transfert de responsabilité marque un renforcement du dispositif sécuritaire en réponse à l’intensification des menaces terroristes dans la région.



Selon le communiqué officiel publié par la Direction générale des Aéroports du Mali, l’utilisation des vols privés en direction du pavillon présidentiel est temporairement suspendue pour l’ensemble des usagers. La décision s’inscrit dans une volonté de restreindre les mouvements autour de cette zone afin de garantir une sécurité maximale et prévenir tout nouvel incident.



Le GSSP remplace ainsi le Groupement des transports aériens, jusque-là en charge de cette tâche, mais jugé insuffisamment équipé pour faire face aux nouvelles menaces. Cette réorganisation interne traduit une volonté ferme des autorités maliennes de s’adapter rapidement à la nouvelle donne sécuritaire.



Le renforcement des mesures de sécurité autour de l’aéroport de Bamako s’inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre l’insécurité et le terrorisme au Mali. Les autorités maliennes, conscientes des risques grandissants, misent désormais sur des unités d’élite comme le GSSP pour faire face aux défis sécuritaires qui se multiplient. Les récentes attaques, en plus de causer des dégâts humains et matériels considérables, ont accentué les craintes concernant la sécurité des infrastructures sensibles.



Avec la prise en charge de la sécurité du pavillon présidentiel par le GSSP, les autorités maliennes démontrent leur détermination à renforcer la sécurité des lieux hautement stratégiques.



Mariane Konaré