Report de la rentrée scolaire au Mali : Les raisons derrière la décision des autorités Publié le mercredi 2 octobre 2024 | Nouveau réveil

La rentrée scolaire 2024-2025, initialement prévue pour le 1er octobre, a été officiellement reportée par le ministère de l’Éducation nationale du Mali. Cette décision survient suite à l’état de catastrophe nationale décrété en raison de la situation actuelle dans le pays.



Le ministre de l’Éducation nationale, Sy Savané, a annoncé que la nouvelle date de la rentrée scolaire a été fixée au lundi 4 novembre 2024. Ce report vise à garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif, tout en permettant aux autorités de mieux gérer les répercussions des crises en cours, notamment les catastrophes naturelles et les troubles sécuritaires dans certaines régions du pays. Le ministère, par cette décision, affirme vouloir offrir des conditions d’apprentissage optimales à tous les acteurs du système éducatif. L’objectif est de permettre aux écoles de se préparer efficacement à accueillir les élèves dans un environnement sécurisé. Les établissements scolaires se disent prêts à s’adapter à cette nouvelle échéance pour assurer une reprise dans les meilleures conditions. Toutefois, ce report, bien que justifié, intervient dans un contexte de frustration pour de nombreuses familles qui attendaient avec impatience la reprise des cours après une période difficile marquée par divers défis. Le ministre Sy Savané a tenu à rassurer les parents et les partenaires éducatifs que toutes les mesures seront prises pour que cette rentrée, désormais prévue le 4 novembre, se déroule dans la sérénité et dans des conditions sûres pour tous. Ce report est un nouvel ajustement face aux imprévus que traverse le pays, mais les autorités restent déterminées à garantir un retour à la normale dans le secteur de l’éducation.











Adama Coulibaly