Faits divers : Un faux marabout sévèrement tabassé

Un individu, F, S se faisant passer pour un marabout a été violemment pris à partie par les habitants du quartier de Badalabougou. L’homme est accusé d’avoir escroqué plusieurs personnes en promettant de résoudre leurs problèmes grâce à des rituels frauduleux. Il a été sauvé in extremis par l’intervention des forces de l’ordre.



Le mercredi 22 septembre, aux alentours de 15 heures, un attroupement s’est formé devant le domicile d’un homme, Cobra se présentant comme marabout. Alertés par les cris de détresse, les voisins se sont précipités sur les lieux pour découvrir l’escroc en pleine tentative de fuite. D’après les témoignages recueillis, l’individu, connu sous le nom de Cobra, avait convaincu plusieurs habitants du quartier qu’il pouvait résoudre leurs problèmes personnels et financiers en échange de sommes importantes. Certains ont même confié des objets de valeur en guise de “sacrifice” pour accélérer le processus. Lorsque les victimes se sont rendu compte de la supercherie, elles ont décidé de se venger.





La colère a vite gagné les esprits, et le faux marabout a été passé à tabac par une foule en furie avant que les policiers n’interviennent pour le sortir de ce mauvais pas. Les forces de l’ordre ont eu du mal à disperser la foule en colère, qui réclamait justice.



Le faux marabout a été placé en garde à vue au commissariat. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les accusations d’escroquerie.





La mésaventure de Cobra est un rappel brutal des dangers de la crédulité et de la superstition. Les habitants de Badalabougou espèrent que cet événement servira de leçon et dissuadera les autres escrocs potentiels.



Bintou Diarra