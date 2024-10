Projet «vision olympiade 2028» : Une solution technique pour mieux préparer la participation du Mali aux J.O «Los Angeles 2028» - abamako.com

Projet «vision olympiade 2028» : Une solution technique pour mieux préparer la participation du Mali aux J.O «Los Angeles 2028» Publié le jeudi 3 octobre 2024 | Le Matin

Le 19 septembre 2024, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’instruction civique et de la Construction Citoyenne (MJSICCC) a présidé la cérémonie de lancement du projet «Vision Olympiade 2028» élaboré par la Direction nationale des sports et de l’éducation physique. Ce projet innovant vise à assurer une participation de qualité des athlètes maliens aux prochains Jeux olympiques en vue de l’acquisition de médailles.









Assurer une participation de qualité des athlètes maliens en vue d’un rayonnement olympique du Mali à travers l’acquisition de médailles ! Telle est l’ambition de la Direction nationale des sports et de l’Education physique (DNSEP) en élaborant «Vision Olympiade 2028». Une initiative lancée le 19 septembre 2024 par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, M. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.



«Vision Olympiade 2028» se veut «une expression, une manifestation de la volonté politique qui découle du constat mitigé voire amer des résultats obtenus au cours de nos différentes participations aux jeux olympiques». Pour ce faire, les parties prenantes notamment la Direction nationale des sports et de l’éducation physique, le Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) et les Fédérations nationales sportives (FSN) concernées doivent se concerter afin de dégager une feuille de route pour sa mise en œuvre.



Cette initiative découle de la volonté des décideurs politiques, des cadres du département des sports, des dirigeants du Cnosm et des FSN (athlétisme, basket-ball, boxe, cyclisme, escrime, football, handball, judo, natation, taekwondo et tennis) de «contribuer à rehausser le niveau des sportifs maliens» dans leur préparation et la participation aux prochains jeux olympiques «Los Angeles 2028», aux Etats-Unis. «Ce présent projet offre l’opportunité aux disciplines sportives olympiques de détecter, sélectionner les jeunes meilleurs sportifs et de les préparer en vue d’une participation de qualité aux jeux olympiques 2028», assure le Directeur national des sports, Alou dit Boubou Diallo.



Les actions envisagées doivent aboutir à une meilleure sélection de jeunes sportifs dans les disciplines olympiques ; à la proposition de programmes de préparation annuelle ; au renforcement de capacité des entraîneurs ; à la participation des sportifs sélectionnés aux différentes compétitions internationales ; la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi-évaluation de la préparation et de la participation de ces sportifs ; une participation de qualité aux Jeux olympiques…



Pour la réussite du projet, les critères de sélection des jeunes sportifs vont se focaliser sur la performance des sportifs au plan national et sous régional ; l’âge ne devant pas dépasser les 18 ans ; le degré de vulgarisation de la discipline au plan national ; et la participation de la discipline au moins une fois aux JO. Un Comité de pilotage sera mis en place pour élaborer le programme de préparation annuelle des athlètes et fournir un rapport d’activités à mi-parcours dans son plan de suivi-évaluation.



Cette procédure de contrôle (suivi-évaluation) se veut annuelle et biannuelle à partir de la moitié de l’olympiade. Des compétitions test seront organisées en vue de faire des analyses de progression de la performance de ces sportifs et d’y apporter des corrections afin d’optimiser les résultats. Aussi, le suivi évaluation permettra-t-il de faire «une étude comparative des performances» des athlètes proposés à ce programme et ceux évoluant au Mali pour des possibilités de remplacement d’athlètes.



Dans son discours, le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba salué l’initiative qui vient à point nommé. Il n’a pas manqué de rappeler aux différentes parties de «s’impliquer dans la réalisation de cette belle initiative pour une meilleure performance de nos sportifs d’élite et de haut niveau aux compétitions internationales». Ce qui suppose une bonne planification, une préparation assidue pour réaliser l’objectif recherché. Lors de la cérémonie de lancement, le Directeur national des sports et de l’éducation physique a fait une présentation du projet et le mouvement sportif national a été réceptif au désormais guide pour une participations judicieuse aux Jeux olympiques.



Ce lancement a été couplé à la restitution de l’atelier du «Baromètre» de M. Cheick Oumar Soumano sur les opportunités d’emplois offertes par le sport. Une initiative organisée en marge des Jeux olympiques «Paris 2024».



Alphaly