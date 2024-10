Commune III du district de Bamako : Vers le déguerpissement des kiosques et autres installations aux alentours des casernes - abamako.com

Commune III du district de Bamako : Vers le déguerpissement des kiosques et autres installations aux alentours des casernes Publié le vendredi 4 octobre 2024 | Le challenger

Le 1er octobre 2024, la Maire de la commune III du district de Bamako, Mme Djiré Mariame Diallo, a annoncé une décision importante dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et les menaces terroristes dans la capitale. « Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et les menaces terroristes dans le district de Bamako, les autorisations d’installations de kiosques et toutes autres installations situées aux alentours des casernes sont annulées. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera », a-t-elle déclaré.



Pour assurer la mise en œuvre de cette décision, Mme le Maire a donné l’ordre au commissaire de police de Dravéla Bolibana, ainsi qu'à l’antenne de la Direction Urbaine du Bon Ordre et de la Protection de l’Environnement, de procéder au déguerpissement de tous les kiosques situés aux alentours de la Base « A », sise au quartier Bamako Coura Bolibana. Ce déguerpissement est prévu pour le lundi 7 octobre 2024 à 7 heures. « Ils se conformeront à la réglementation en vigueur en la matière », a ajouté Mme Djiré Mariame Diallo.



Cette décision fait suite à une série d'attaques terroristes survenues le 17 septembre 2024 dans la capitale malienne, qui ont ciblé l’École de la Gendarmerie à Faladiè en commune VI et l’aéroport international Président Modibo Kéita de Senou. Ces incidents ont causé des dégâts matériels considérables et des pertes en vies humaines, dont le bilan reste encore indéterminé. Dans son adresse à la nation, à la veille des festivités de la fête de l’indépendance, le chef de l’État, le Colonel Assimi Goita, a évoqué ces tragiques événements. « Ces attaques nous rappellent une fois de plus l’impérieuse nécessité de demeurer vigilants et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances. En m’inclinant devant la mémoire des innocents lâchement assassinés lors de cette agression barbare, j’adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et salue le professionnalisme des forces d’intervention », a-t-il affirmé.



L'analyse du chef de l'État sur ces attaques révèle les efforts désespérés des groupes armés, qui visent à saper le moral des troupes et à briser l’élan de solidarité du peuple malien autour des Forces Armées Maliennes (FAMAs). En réponse à ces menaces, il a rassuré le peuple malien et les États de l’Alliance du Sahel en affirmant : « Nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination et avec la plus grande violence pour que nos pays puissent vivre dans la paix et la concorde. »



Cet appel à l’unité et à la détermination dans la lutte contre le terrorisme souligne l’importance des mesures prises par les autorités locales, visant à renforcer la sécurité dans le district de Bamako.



Sidiki Adama Dembélé