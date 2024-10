CAN Juniors : Les représentants de la zone Ufoa-A connus - abamako.com

CAN Juniors : Les représentants de la zone Ufoa-A connus Publié le samedi 5 octobre 2024 | Mali Tribune

Le Sénégal a triomphé 2-0 de la Sierra Leone lors du Tournoi de l’Ufoa-A U20 2025, qui s’est déroulé au Liberia. Cette compétition a servi de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations juniors 2025. Eliminé dès la phase de groupes, le Mali ne participera à la Can des moins de 20 ans pour la 3e fois d’affilée depuis son sacre continental en 2019.



Pour la 3e fois de suite, le Mali ne se qualifie pas à la Can Juniors. Vainqueur de l’édition 2019, le pays est absent de ce tournoi juvénile des footballeurs des moins de 20 ans depuis cette année-là et l’instauration du nouveau format qualificatif qui se joue désormais de façon zonale au lieu des confrontations à élimination directe en aller-retour entre les pays.





Faisant partie de la zone Ufoa-A, le Mali qui participait aux éliminatoires au Liberia a vu sa course s’arrêter en cours de route. Dans une poule à 3 équipes après le retrait de la Mauritanie, les Aiglons n’ont pas réussi à marquer le moindre but encore moins enregistrer la moindre victoire. Auteurs d’un revers contre le Sénégal (2-0) et d’un match nul (0-0) concédé contre la Gambie en matchs de poules du tournoi Ufoa-A, qualificatif pour la prochaine Can U20, les nôtres ont été éliminés.



Avec deux places en jeu pour la zone Ufoa-A, les deux finalistes étaient automatiquement qualifiés pour la prochaine édition de la Can Juniors. De ce fait, les représentants de notre zone seront le Sénégal et la Sierra Leone qui se sont affrontés en finale dont le trophée ne comptait que pour du bonus.



“Dès la 13e minute, le Sénégal a démontré ses intentions en ouvrant le score par l’intermédiaire de Cheikh Tidiane Thiam. Dix minutes plus tard, Ibrahima Dieng a doublé la mise avec un tir spectaculaire à distance, lobant le gardien sierra-léonais depuis le milieu de terrain. Ces buts rapides ont donné au Sénégal le contrôle de la rencontre, et bien que la Sierra Leone ait tenté de réagir avec certaines actions, elle n’a pas réussi à mettre à mal la défense du Sénégal. Sous la conduite de l’entraîneur Serigne Saliou Dia, l’équipe a su maîtriser le match, préservant son avance et dominant le jeu en termes de possession pendant toute la durée de la compétition”, a ainsi résumé, la Caf, cette finale.



Grâce à cette victoire, le Sénégal renforce son impressionnante série dans le football des jeunes, en remportant un nouveau titre de l’Ufoa-A à son actif. C’est la deuxième fois de suite que le pays décroche ce championnat régional, affirmant ainsi son statut de nation dominante dans le football des jeunes en Afrique. En remportant le trophée de l’Ufoa-A, le Sénégal et la Sierra Leone se sont également qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations U20 2025, où ils auront l’occasion de se mesurer aux meilleurs jeunes joueurs du continent.



Alassane, avec Cafonline.com