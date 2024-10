Reconquête du territoire : Les Famas préparent leur revanche - abamako.com

Reconquête du territoire : Les Famas préparent leur revanche Publié le vendredi 4 octobre 2024

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

‘‘la vengeance est un plat qui se mange à froid » nous affirme un adage. ainsi après la première bataille entre la coalition des rebelles maliens du csp et alliés et les Forces armées maliennes appuyées par les instructeurs russes, une deuxième bataille se prépare. les Famas déterminées plus que jamais à

être les seules dominatrices des lieux. c’est un nouvel épisode de l’histoire de l’armée qui est en train de s’écrire sur cette partie du territoire malien. cette dernière est l’examen final de l’invincibilité des Famas contre les rebelles et leurs alliés.



Après le passage du ministre d’État et Premier Ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga a la tribune des Nations Unies, le voisin algérien semble comprendre le langage employé par les autorités maliennes surtout quand il s’agit de la sécurité et l’intégrité du territoire malien. Dorénavant, aucun d’acte

d’agression ne sera toléré et la réaction et réponse se feront dans la réciprocité. « Que nul ne peut

aimer le Mali, plus que les Maliens et d’autre part, de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront

pas des spectateurs face aux assauts et l’adversité : pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité, pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. A bon entendeur, tant pis ! », déclarait-il dans son discours à la tribune de l’ONU a l’endroit de l’Algérie. Il est désormais rétabli clairement la responsabilité de l’Algérie dans la promotion et le soutien aux terroristes contre ses voisins dont le Mali?



De ce fait, l’Algérie tente de prendre des mesures sécuritaires surtout qu’elle a compris que le Mali va tenter de prendre sa revanche sur les rebelles du CSP. La plus grande mesure prise ces derniers jours est le fait de clôturer hermétiquement sa frontière avec le Mali, séparant ainsi les deux Tinzawaten par des monticules de sable.



Entre temps, le convoi des Forces Armées Maliennes continue son avancée vers Tinzawaten (Mali.)

Pour l'instant, aucun affrontement n'a été signalé, mais la situation pourrait dégénérer à tout moment.

Pour certains, bientôt, " l'affront sera lavé".



B.m