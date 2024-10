Tin-Essako-Tinzawatene: l’armée annonce des frappes contre des colonne de véhicules terroristes - abamako.com

Tin-Essako-Tinzawatene: l'armée annonce des frappes contre des colonne de véhicules terroristes Publié le samedi 5 octobre 2024 | FAMa

L’Etat-major des Armées informe la population que, dans le cadre de ses missions de surveillance du territoire, des unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules appartenant à des groupes armés terroristes, à mi-chemin entre les localités de TIN ESSAKO et TINZAWATENE, ce vendredi 04 octobre 2024.



Cette colonne, composée de pickups et d’un camion chargé de munitions et de carburant, transportait un grand nombre de combattants armés.



Grâce au travail minutieux de ses services de renseignement, plusieurs convois ont été repérés simultanément. La colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée, en raison du suivi de suspects identifiés dans la région.



L’Etat-major des Armées rassure la population que ses efforts se poursuivront avec détermination pour garantir la sécurité des citoyens sur l’ensemble du territoire national. Les FAMa restent mobilisés et engagés dans cette lutte sans relâche contre le terrorisme.



