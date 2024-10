CHAN 2024 : Bientôt les éliminatoires - abamako.com

Alors que la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan) 2024 est prévue pour février 2025, les éliminatoires de cette compétition des championnats locaux africains vont bientôt démarrer. Elles auront lieu du 25 au 27 octobre 2024, a annoncé la Caf.



Réuni à Nairobi, au Kenya, le 16 septembre, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) s’est prononcé sur le pays hôte de la prochaine édition du Chan. Celle-ci aura lieu au Kenya en 2025 notamment du 1er au 28 février 2025. Avant le coup d’envoi de la phase finale de la compétition, les éliminatoires auront d’abord lieu avec le premier tour des qualifications se déroulera du 25 au 27 octobre 2024.





“Le Chan sera organisé en Afrique de l’Est. La CAF communiquera en temps voulu les stades et autres sites qui seront désignés pour la compétition. Le président de la Caf, Dr. Motsepe, a visité certains des sites au Kenya qui sont en train d’être rénovés pour le Chan. Tout en notant les progrès réalisés et l’engagement du gouvernement du Kenya, Dr. Motsepe a déclaré qu’il était nécessaire que tout le monde travaille ensemble pour s’assurer que tous les sites et les installations soient prêts pour la compétition”, a indiqué le Caf rappelant que le Sénégal est détenteur du titre après avoir sa victoire contre l’Algérie, pays hôte de la dernière édition, il y a deux ans.



