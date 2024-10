Le délibéré du jugement pour la demande de libération de Etienne Fakaba Sissoko fixé au 14 octobre « Je veux que la justice me permette de m’occuper de ma mère, de ma santé et de mes 3 filles » a déclaré l’économiste face aux juges - abamako.com

Arrêté le lundi 25 Mars 2024, l’économiste Étienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de Recherche et d’Analyse Politiques, Économiques et Sociales a été condamné le lundi 20 Mai 2024 à la peine de 02 ans d’emprisonnement dont une année assortie de sursis en plus du paiement de 3 (…)

Par Mahamane TOURE – NOUVEL HORIZON