Paul Biya, une absence prolongée qui plonge la classe politique dans l’inquiétude

Sommet UE-Afrique: Arrivée des chefs d’Etats et de gouvernements

Abidjan le 28 novembre 2017. En prélude au 5e sommet Union Africaine-Union européenne qui se tient dans la capitale économique ivoirienne, plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement ont été accueillis à l’aéroport Felix Houphouet Boigny. Photo: Arrivée du President Paul Biya et son épouse Chantal du Cameroun