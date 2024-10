Octobre Rose : Mois dédié à la sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein ‘’Ensemble, portons le flambeau de l’espoir et de la solidarité’’ - abamako.com

Octobre Rose : Mois dédié à la sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein ''Ensemble, portons le flambeau de l'espoir et de la solidarité'' Publié le mercredi 9 octobre 2024

Chaque année, le mois d’octobre est teinté de rose. Une teinte symbolique qui incarne l’espoir, la solidarité et la lutte contre le cancer du sein. Initiée dans les années 1990, la campagne “Octobre Rose” a pour but de sensibiliser le public pour combattre le cancer du sein, d’encourager le dépistage précoce et de soutenir les personnes qui en souffrent.



Objectifs de la campagne





L’un des principaux objectifs d’Octobre Rose est de sensibiliser le grand public à l’importance du dépistage précoce contre cette pathologie. Au Mali, cette campagne est marquée par l’organisation des rencontres informatives sur le mal, le soutien aux personnes touchées et la méthode d’auto-palpitation.



En France par exemple, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Cependant, lorsqu’il est détecté à un stade précoce, il est souvent curable. De nombreuses actions sont mises en place durant ce mois, telles que des conférences, des événements sportifs, et des campagnes d’information pour encourager les femmes à réaliser des mammographies.



Un autre aspect fondamental d’Octobre Rose est le soutien aux personnes touchées par le cancer. De multiples associations dans le monde organisent des événements pour récolter des fonds allant à la recherche ou à l’aide aux patientes. La solidarité est au cœur de cette action, et elle vise à briser le tabou qui entoure la maladie.



Des personnalités engagées



Plusieurs personnalités publiques se sont engagées dans cette lutte et leur voix aide à amplifier le message d’Octobre Rose. Par exemple, des artistes, des sportifs et des acteurs associent leurs images à la campagne pour partager leur expérience ou apporter un soutien tangible.



-Marie-Claude Pietragalla: danseuse et chorégraphe, a déclaré : « La danse est un moyen puissant de joie et de guérison. En soutenant Octobre Rose, je veux rappeler aux femmes qu’elles ne sont pas seules dans ce combat. »



– Kareen Guiock, journaliste, a également souligné l’importance de cette campagne : « Parler du cancer du sein, c’est lever le voile sur une réalité difficile. Chaque mot, chaque geste compte pour sensibiliser et apporter du réconfort à celles qui en ont besoin. »



L’importance de la solidarité



Octobre Rose ne se limite pas à une simple campagne de communication, c’est une véritable mobilisation collective. Les entreprises, les collectivités et les citoyens participent à des événements, arborent le ruban rose et partagent des messages sur les réseaux sociaux pour promouvoir le dépistage et la prévention. Cette dynamique de solidarité est essentielle pour la simple raison qu’elle permet de créer un véritable réseau de soutien autour des femmes touchées par la maladie.



En outre, Octobre Rose est un mois crucial pour la sensibilisation sur le cancer du sein. Ce faisant, grâce à l’engagement de personnalités influentes et à la mobilisation de la société, cette campagne rassure les femmes sur l’importance du dépistage et leur apporte un soutien inestimable. En unissant les voix et les actions, cela peut contribuer à faire reculer cette maladie et à offrir un meilleur avenir aux personnes touchées. Ensemble, portons le flambeau de l’espoir et de la solidarité.



A savoir que les femmes ne sont pas exclusivement victimes de cette affection, même certains hommes en souffrent. La preuve, Mathew Knowles, le père de la star interplanétaire Beyoncé.



Aïssata Tindé, stagiaire