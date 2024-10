Produits oléagineux : Le Mali suspend l’exportation d’amandes de karité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Produits oléagineux : Le Mali suspend l’exportation d’amandes de karité Publié le mercredi 9 octobre 2024 | Nouveau réveil

© aBamako.com par MS

Inauguration de l`usine d`assemblage de PCS, tablettes et téléphones à Bamako

Bamako, le 17 juillet 2023. Le Premier ministre Choguel Maïga a présidé l`inauguration de l`usine d`assemblage de PCS, tablettes et téléphones à Niarela Tweet





En Afrique, le Mali est l’un des principaux fournisseurs d’amandes de karité avec le Nigeria, le Burkina Faso ou encore le Ghana. Dans le pays, le gouvernement promeut le développement du segment de la transformation pour renforcer l’industrie locale.



Au Mali, l’exportation des amandes de karité est suspendue, jusqu’à nouvel ordre, depuis le jeudi 3 octobre 2024 par un arrêté conjointement signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce et celui de l’Economie et des Finances.





Cette décision qui s’applique également à d’autres produits oléagineux, notamment l’arachide, le sésame et le soja, fait écho à une décision similaire adoptée au Burkina Faso, le18 septembre dernier. A l’instar du Pays des hommes intègres, la décision du gouvernement malien vise à rendre disponibles les amandes de karité utilisées comme matière première par les unités industrielles de transformation au niveau national.



« Les produits confisqués aux contrevenants, conformément aux dispositions du présent arrêté, feront l’objet d’une vente aux industries locales pour transformation », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Selon les données officielles, le Mali a exporté 27 988 tonnes d’amandes de karité en 2021, générant 7,69 milliards de francs CFA (12,8 millions $) de recettes alors que les expéditions de beurre de karité qui ont atteint 3151 tonnes ont rapporté 2,04 milliards de francs CFA (3,3 millions $).



Rappelons que le Mali a inauguré en 2021 sa première usine moderne de transformation de karité d’un coût global de 5 millions $. En ce qui concerne les derniers développements sur le segment de la transformation, il faut noter qu’en juillet 2024, le président Assimi Goïta a inauguré un complexe agro-industriel de 23 millions $ basé à Sanankoroba et spécialisé dans la transformation d’oléagineux. Ce complexe appartenant à la Société Seydou Diogo Awa (SDA), comprend 6 unités industrielles, dont une unité de production de beurre de karité d’une capacité de 100 tonnes par jour.



Mariam Konaré