Malick Diaw Président du CNT : La Confédération de l'AES boutera le terrorisme hors du Sahel Publié le mercredi 9 octobre 2024 | Le Républicain

Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a abrité, le lundi 07 octobre 2024, la cérémonie solennelle d’ouverture de la Session Ordinaire d’Octobre 2024 consacrée à l’examen de la Loi de Finances 2025. En plus de ce projet de loi de finances 2025, plus de 30 projets et propositions de loi seront examinés par les membres du Conseil national de transition (CNT). Au cours de cette cérémonie, le Président du CNT, Malick Diaw a fait savoir que la Confédération des Etats du Sahel atteindra, ses objectifs, qui sont : « le respect de notre souveraineté et bouter le terrorisme hors du Sahel ».



La cérémonie était présidée par le président du CNT, Malick Diaw, en présence des autres membres du CNT, du Premier ministre, Dr Choguel K Maiga, du Président de l’Assemblée Législative de Transition du Burkina Faso, Dr Ousmane BOUGOUNA, du Représentant du Président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie ; Orhan Ates, du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’Extérieur, BAKARY Yaou Sangaré, et d’autres personnalités.





Dans son discours, le président du CNT, Malick Diaw a précisé que la session qui s’ouvre est consacré essentiellement à l’examen du budget d’Etat 2025. « En plus de ce projet de loi de finances 2025, nous avons plus d’une trentaine de projets et propositions de loi en instance », a-t-il dit. Selon lui, la Confédération des Etats du Sahel atteindra, ses objectifs, qui sont : « le respect de notre souveraineté et bouter le terrorisme hors du Sahel ». Il a condamné les attaques lâches, et barbares contre les forces de Défense et de Sécurité du Mali. Il a déploré le silence de certaines chancelleries face aux attaques de Tinzawaten, de Barsalogho et de Tillabéry dans l’espace sahel. « La force de frappe et le professionnalisme de nos forces armées sont aujourd’hui des atouts précieux qui nous conduiront au succès escompté. Que les Officiers, sous-officiers, militaires du rang et la haute hiérarchie militaire sachent que le soutien et l’accompagnement des populations que nous représentons au sein des organes législatifs de Transition ne leur feront jamais défaut, dans l’accomplissement de leur exaltante et noble mission de sécurisation des personnes et de leurs biens », a-t-il dit.



Parlant des cas d’inondations avec son lot de morts, de sinistrés dont des femmes, des enfants et des dégâts matériels importants au Mali, il a fait savoir que le CNT salue l’adoption par le gouvernement lors du Conseil des Ministres extraordinaire du vendredi 23 aout 2024, du Plan d’Organisation des Secours, dont la mise en œuvre a permis d’améliorer la qualité de l’assistance apportée aux populations sinistrées et de renforcer les capacités des structures d’appui. « Ces inondations, nous interpellent tous. Il est temps qu’une solution soit trouvée, il y va de notre responsabilité en tant qu’autorités de la Transition. Les causes des inondations sont connues, il s’agit de l’urbanisation galopante qui entraîne une occupation anarchique de l’espace urbain et des emprises d’évacuation. La Transition, notre Transition, a pour vocation, j’aime le répéter d’affronter les obstacles, non pas les contourner ou les déplacer dans le temps. C’est pourquoi, nous saluons et soutenons les actions en cours visant à mettre fin aux occupations anarchiques et des passages des cours d’eau et des occupations illégales des rues », a souligné Malick Diaw. Avant de mettre l’accent sur la force de l’AES.



« Notre force, c’est notre peuple ! Nous sommes plus de 70 millions vivant sur une superficie de plus de 2. 780.000 km2. Il est le socle sur lequel se bâtiront nos Institutions républicaines. Il est la source dans laquelle nos autorités s’abreuvent. Il est au début, et à la fin de tout processus politique, économique, social, culturel. C’est le corps et l’âme de nos Autorités de Transition », a-t-il dit. Face à ces crises multiples et multiformes qui secouent le monde, le CNT lance un appel à la raison et à la retenue. « Je veux à présent m’adresser à toutes les forces vives de la Confédération des Etats du Sahel : J’exhorte toutes et tous à continuer à adhérer et à soutenir vigoureusement les efforts multiples déployés au quotidien par les autorités de Transition en cours dans nos pays. Les moments que nous traversons sont certes difficiles, nous le savons, mais nous demeurons convaincus que c’est le prix à payer pour vaincre le terrorisme, dépasser la conjoncture actuelle qui est mondiale et faire du Sahel un espace sécurisé où il fera bon vivre. J’en appelle au patriotisme et au sens de responsabilité individuelle et collective de chacune et de chacun », a conclu le président du CNT, Malick Diaw.



Aguibou Sogodogo