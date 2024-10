© aBamako.com par Mousnabi

Election présidentielle au Mali: vote des candidats Modibo Sidibé et Soumaila Cissé

Bamako, le 28 juillet 2013. Les candidats des FARE et URD, respectivement Modibo Sidibé et Soumaila Cissé ont accompli leur devoir civique à Faladiè et à Badalabougou