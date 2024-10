Tombouctou: l’armée neutralise plusieurs terroristes à BER - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Tombouctou: l’armée neutralise plusieurs terroristes à BER Publié le mercredi 9 octobre 2024 | EMGA

© Autre presse par DR

Mali: Paris souligne l`efficacité du partenariat entre Takuba et l`armée malienne

Tweet

Le Chef d'État-major Général des Armées informe l'opinion que dans la

matinée du 08 octobre 2024, aux environs de 11 h 00, les FAMa ont déjoué une embuscade et neutralisé un important groupe armé terroriste à 17 km à l'Est de la ville de Tombouctou, sur la route de BER.



Ces terroristes, afin de venger la cuisante défaite subie lors de l'attaque contre les FAMa de BER, le 6 octobre 2024, préparaient une embuscade contre la mission du Commandant du secteur 3, de retour d'une visite d'autorité à BER.



Les FAMa, grâce à leur vigilance, ont déjoué ce dispositif d'embuscade au prix de quelques blessés légers. En revanche, plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériels saisis: 46 pistolets mitrailleurs, une mitrailleuse de 12,7 mm, un mortier de 60 mm, d'importantes quantités de munitions et divers matériels de guerre, y compris des matériels d'engins explosifs improvisés.



Le Chef d'État-major des Armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés FAMa et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent.