Le Mali octroie un permis minier de 10 ans pour la mine d'or Sadiola Publié le jeudi 10 octobre 2024

(Agence Ecofin) - Le permis d’exploitation octroyée en 1994 pour la mine d’or Sadiola est arrivé à expiration le 1er août 2024. Après 171 007 onces livrées en 2023, la mine peut produire en moyenne 200 000 onces d’or par an jusqu’en 2028 et 300 à 400 000 onces par an à long terme. Au Mali, le Conseil des ministres du 9 octobre a adopté un projet de décret portant renouvellement du permis d’exploitation de la mine d’or Sadiola. Valable 10 ans, la licence autorise une filiale du canadien Allied Gold à poursuivre la production sur cette mine qui a livré 171 007 onces en 2023. L’octroi du permis minier intervient après la signature en septembre d’une nouvelle convention de partenariat entre le gouvernement et la compagnie canadienne. Le mois dernier, Allied Gold a indiqué dans un communiqué que la collaboration est désormais régie par le nouveau code minier malien. Cela implique notamment une participation maximale de 30 % pour le gouvernement et la possibilité pour les investisseurs locaux de prendre jusqu’à 5 % d’intérêts dans Sadiola. « Le gouvernement a entamé des réformes du secteur minier qui ont conduit à une revue de toutes les conventions minières en phase d’exploitation pour un meilleur partage de la rente minière. Cette revue a concerné également les pratiques opérationnelles […] de Sadiola et leur conformité à la règlementation en vigueur en matière de transaction financière », indique le communiqué du Conseil des ministres. Avec les mines d’or Nampala appartenant à Robex Resources et Fekola de B2Gold, le gouvernement prévoit que Sadiola devrait rapporter 245 milliards FCFA (410 millions $) de revenus annuels supplémentaires au Mali. Exploitée depuis 1997, la mine devrait également contribuer à la production d’or sur les 10 prochaines années. En 2024, Allied Gold prévoit produire 195 000 à 205 000 onces à Sadiola, 200 000 onces en moyenne par an jusqu’en 2028 et 300 à 400 000 onces en moyenne par an à long terme. Sa durée de vie actuelle atteint 19 ans. Emiliano Tossou