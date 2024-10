Retour à la case départ dans le procès d’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires : • La Cour renvoie le dossier à l’instruction sans ordonner la mise en liberté des accusés Oumar Tatam Ly, Moussa Mara et Madani Touré appelés à être entendus - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Retour à la case départ dans le procès d’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires : • La Cour renvoie le dossier à l’instruction sans ordonner la mise en liberté des accusés Oumar Tatam Ly, Moussa Mara et Madani Touré appelés à être entendus Publié le jeudi 10 octobre 2024 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par mouhamar

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

Tweet

.

À quand la manifestation de la vérité ? La vérité éclatera-t-elle un jour dans les Affaires dites d'Acquisition de l'avion présidentiel et des équipements militaires? La question mérite amplement réflexion au regard de la tournure qu'a pris le procès. Levée le lundi 07 octobre 2024, dans l'après-midi, afin que le Parquet, la Partie Civile et les Avocats de la Défense puissent préparer respectivement leurs réquisitoires et plaidoiries, la reprise qui s'est déroulée hier mercredi edi 09 octobre ne s'est pas passée comme prévu. En lieu et place des réquisitoires et des plaidoiries. le Contentieux de l'Etat, appuyé par le Ministère Public a demandé président de la Cour des enquêtes supplémentaires dans l'optique de faire comparaitre d'autres personnes ayant eu des rôles prépondérants dans l'exécution des deux (02) marchés. Malgré l'opposition des avocats et leur contre-proposition requérant la mise en liberté des accusés en cas de renvoi, la Cour a décidé de renvoyer les deux (02) Affaires à la Chambre d'instruction de la Cour Suprême pour «complément d'informations», cela sans pour autant ordonner la mise en liberté des accusés