Les entreprises électroniques chinoises s'implantent sur le marché africain Publié le vendredi 11 octobre 2024 | Xinhua

NANCHANG

NANCHANG, Immaculee Agbaka, originaire de la République du Bénin et assistante du PDG de la société Jiangxi Godfrey Technology Co., Ltd., a présenté avec enthousiasme les produits de la société aux visiteurs, dans la salle d'exposition de la compagnie à Ji'an, ville dans la province du Jiangxi (est). Diplômée en commerce, elle connaît bien les besoins des clients de nombreux pays et régions. "Nous disposons de quatre marques de chargeurs pour répondre aux besoins des différents pays. Notre air conditionné, qui est un nouveau produit, se vend bien au Burkina Faso et en République démocratique du Congo. Voici notre chargeur pour véhicule, qui est pratique et apprécié en Afrique", explique-t-elle.



L'entreprise s'engage principalement dans la production et la vente à l'étranger de produits numériques, le Moyen-Orient et l'Afrique étant son marché principal. Après plus d'une décennie de développement rapide, elle est devenue une grande entreprise de commerce extérieur avec une centaine d'employés à l'étranger. Au début, l'entreprise ne vendait que deux à trois conteneurs par mois lorsqu'elle est entrée sur les marchés en Afrique et dans d'autres régions.



Aujourd'hui, un seul point de distribution peut vendre 100 ou 200 conteneurs de produits par mois, et le volume total des ventes augmente de 10% à 15% chaque année, a déclaré Chen Wei, manager général du département du commerce à l'étranger de la société. La croissance rapide des commandes du commerce extérieur est attribuée à la qualité élevée et aux prix raisonnables des produits fabriqués en Chine, ainsi qu'à ses efforts en matière de recherche, de développement et d'innovation des produits ciblant les marchés étrangers, observe Mme Agbaka.



Selon elle, il est nécessaire de prendre en considération le contexte réglementaire et les différences culturelles des autres pays et régions. "Parfois, les exigences spécifiques des clients sont très détaillées. Par exemple, l'emballage des produits destinés aux clients de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso diffère de celui des clients du Nigeria,", précise-t-elle.



La Chine a réalisé des progrès remarquables dans la numérisation au cours de la dernière décennie. En 2023, l'économie numérique de la Chine a atteint 53.900 milliards de yuans (environ 7.680 milliards de dollars), se classant au deuxième rang mondial et représentant 42,8% du PIB du pays.



L'entreprise a pu développer des marchés internationaux grâce au soutien d'initiatives telles que l'Initiative "Ceinture et Route". "Cette initiative apporte beaucoup d'opportunités pour établir des partenariats stratégiques et une coopération dans le domaine des sciences et technologies", ajoute-t-elle. "La coopération internationale est cruciale pour promouvoir le développement continu du secteur des sciences et technologies électroniques, ainsi que pour relever conjointement les défis, et j'attends avec impatience que les produits numériques entrent davantage sur le marché africain", déclare-t-elle. Une autre entreprise électronique intelligente, Jinggangshan Showho, s'est aussi implantée sur le marché africain. La compagnie a commencé à explorer le marché africain en 2021.



L'année dernière, la compagnie a enregistré un volume de ventes de plus de trois millions de yuans sur le marché africain. Elle compte explorer davantage les options africaines et vise à atteindre un volume de ventes de plus de dix millions de yuans en Afrique en 2024. Le marché africain est très attentif aux prix lors de l'achat de produits. Sur la base de la demande globale du marché en Afrique, l'entreprise sélectionne de manière ciblée les produits qui conviennent le mieux au marché africain, affirme Zhang Feng, manager général de l'entreprise.



