Entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports du Cameroun, enfin la paix des braves Publié le vendredi 11 octobre 2024 | L'ÉQUIPE

Après des mois de guerre ouverte, le président de la Fédération de football du Cameroun, Samuel Eto’o, et le ministre des Sports ont enterré la hache de guerre. Au moins officiellement, alors que les Lions indomptables affrontent le Kenya ce vendredi en qualifications pour la CAN 2025 (18 heures).



On avait laissé, lors de la dernière trêve internationale, début septembre, le Cameroun en plein psychodrame, plongé dans la guerre ouverte à laquelle se livraient Samuel Eto’o, le président de la Fédération, et Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports. On passera donc sur les coups bas, les attaques directes et indirectes et l’incompréhension qui habitaient la tanière des Lions indomptables depuis des mois.



Les questions pointaient déjà pour ces retrouvailles avant la double confrontation contre le Kenya (vendredi et lundi) dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025 : quel serait le nouvel épisode Netflix du conflit ? Une équipe de poussins pour remplacer les A ? Une baston façon MMA arbitrée par Francis Ngannou ? Rien de tout cela.