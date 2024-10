Compétition africaines des clubs de la CAF : Les adversaires des clubs maliens connus - abamako.com

Compétition africaines des clubs de la CAF : Les adversaires des clubs maliens connus Publié le samedi 12 octobre 2024 | Aurore

Les clubs maliens, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako, connaissent désormais leurs adversaires en prévision de la phase des poules des compétitions africaines, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf).



La Confédération africaine de football (Caf) a procédé le lundi 7 octobre dernier, à son siège au Caire en Egypte, au tirage au sort des phases de poules des deux compétitions africaines des clubs notamment la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football.





Les deux représentants du Mali dans les compétitions africaines de football, à savoir le Djoliba AC dans la Ligue des champions d’Afrique et le Stade malien de Bamako dans la Coupe de la Caf, connaissent désormais leurs adversaires en phase des groupes.



Ainsi, le Djoliba AC a hérité de la poule D en compagnie de l’Espérance sportive de Tunis, le Pyramids FC d’Egypte, Sagrada Espérança d’Angola.



En Coupe de la Confédération, le Stade Malien de Bamako est logé dans la poule B avec RS Berkane du Maroc, FC Stellenbosch d’Afrique du Sud et CD Luanda-Sul d’Angola.



Après le tirage au sort, l’entraîneur du Djoliba AC, Demba Mamadou Traoré, s’est prononcé sur la composition de la poule dans les colonnes du quotidien national “L’Essor”, dans laquelle, il a indiqué que son club à ses mots à dire dans la course à la qualification en huitièmes de finale.



“C’est le football, ça va se jouer sur le terrain, c’est à nous de travailler beaucoup pour se mettre au niveau des autres. C’est une grande première pour Djoliba AC, mais il ne faut pas oublier que l’équipe a vécu à l’échelle continentale parce qu’elle participe régulièrement aux compétitions africaines des clubs. Notre objectif est d’atteindre au moins les quarts de finale et nous allons battre pour cela”, a-t-il précisé.



L’entraîneur du Stade malien de Bamako, Mamoutou Kané dit Mourlé, s’est dit très optimiste pour la suite des évènements. “C’est un groupe jouable pour nous. Notre concurrent direct dans la course à la qualification sera le RS Berkane, mais il faudrait prendre toutes les autres équipes au sérieux. C’est vrai que le FC Stellenbosch d’Afrique du Sud et CD Luanda-Sul d’Angola sont néophytes, mais à ce niveau, il n’y a pas de petites équipes et tout le monde peut prétendre aux huitièmes de finale”, a-t-il insisté.







Mahamadou Traoré