Samuel Eto’o 2e, Didier Drogba…; voici le classement des 5 meilleurs buteurs africains de tous les temps - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Samuel Eto’o 2e, Didier Drogba…; voici le classement des 5 meilleurs buteurs africains de tous les temps Publié le samedi 12 octobre 2024 | yop.l-frii

© Autre presse par DR

Samuel Eto’o 2e, Didier Drogba…; voici le classement des 5 meilleurs buteurs africains de tous les temps

Tweet

Le classement des meilleurs buteurs africains de tous les temps est dévoilé, et sans surprise, Samuel Eto’o et Didier Drogba y figurent.



En effet, ces deux footballeurs font partie de la génération des joueurs africains ayant fait la fierté du continent. Dans ce classement des 5 meilleurs buteurs africains de tous les temps, Samuel Eto’o occupe la 2e place devant Didier Drogba (4e).



L’ex-Lion Indomptable a disputé 882 matchs et a marqué 427 buts, tandis que l’ex-Éléphant en a discuté 784 et a marqué 362 buts. A la tête de ce classement figure la légende camerounaise Roger Milla. Avec 871 matchs, il a inscrit 481 buts.



Samuel Eto’o, 2e, est suivi de l’Angolais Godfrey Chitalu. Avec 621 matchs disputés, il a inscrit 393 buts. Didier Drogba, 4e, est suivi de l’Égyptien Hossam Hassan. Avec 707 matchs disputés, il a inscrit 321 buts.



Ils convient également de rappeler que Didier Drogba et Samuel Eto’o n’ont pas uniquement brillé sur le continent africain. En Europe, ils ont également fait leur preuve en figurant parmi les meilleurs butteurs africains de la Ligue des champions.



Didier Drogba et Samuel Eto’o occupent respectivement la première et deuxième place du top 10 des meilleurs buteurs africains de l’histoire de la Ligue des champions.



La première place est occupée par le joueur égyptien Mohamed Salah. Avec 44 buts, il tient tête à Didier Drogba qui a comptabilisé le même but. Quant à Samuel Eto’o, il occupe la 3ᵉ place avec 33 buts.



Le trio de ce classement est suivi de l’international sénégalais Sadio Mané. Avec 27 buts, il occupe la 4e place de ce classement. Notons que le joueur a la possibilité de faire grimper ses chiffres. Ceci, à condition qu’il quitte l’Arabie Saoudite pour rejoindre un club européen.



Il convient de préciser également que l’Algérie, Cameroun et la Côte d’Ivoire sont les trois pays qui dominent le classement. Le Cameroun est représenté par Samuel Eto’o (3ᵉ place) et Vincent Aboubakar (8ᵉ place).



Quant à la Côte d’Ivoire, Didier Drogba la représente, suivi de son confrère Seydou Doumbia (7ᵉ place).



L’Algérie fait partie des pays dominant avec deux représentants. Il s’agit de Riyad Mahrez, qui occupe la 5ᵉ place avec 20 buts. Rabah Madjer, qui est également un joueur algérien, occupe la 10ᵉ place avec 12 buts.



Les grands pays à l’instar du Ghana, le Nigeria, la Tunisie ou encore le Maroc ne sont pas présents dans ce classement. Mais le Maroc pourrait y figurer dans les années à venir. Ce sera grâce à Achraf Hakimi qui évolue au Paris Saint-Germain.