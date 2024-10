Processus de Transition: Nouhoum Sarr, ’’Faso djo kan’’, fait des propositions au président de la Transition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Processus de Transition: Nouhoum Sarr, ’’Faso djo kan’’, fait des propositions au président de la Transition Publié le dimanche 13 octobre 2024 | aBamako.com

Tweet





Lors d'une conférence de presse tenue le samedi 12 octobre 2024,

l'Alliance du 22 septembre Faso djo Kan, ayant à sa tête Nouhoum Sarr, membre Conseil national de Transition (CNT), a présenté un bilan de la Transition et proposé des solutions aux dirigeants en place.



1. Avant tout propos, l'Alliance du 22 septembre Faso djo Kan tient à exprimer toute sa compassion aux victimes des inondations et leur assure de sa solidarité agissante. Ces évènements douloureux commandent un sursaut de l'humanité face aux dangers que représente le changement climatique, nous invite également en tant que maliens, a de meilleures pratiques d'assainissement de nos villes et campagnes.



2. L'alliance du 22 Septembre félicite le Président de la Transition et l'ensemble du Gouvernement pour les décisions majeures qui ont donné un nouvel espoir et contribué à renforcer le sentiment patriotique.



3. En effet, le processus de transition en cours a permis de renouer avec l'exemplarité et le sens du sacrifice, du don de soi dans la conduite des Affaires publiques.



4. Notre pays n'est plus un spectateur désarmé face aux manœuvres de déstabilisation orchestrées par les parrains du terrorisme international. Le peuple malien dans son ensemble est désormais engagé dans le processus irréversible de recouvrement de sa dignité et de restauration de son honneur.



5. Cependant, ce choix honorable de notre vaillant peuple, a couté bien des inimitiés, des coups bas et des adversités farouches qui nous imposent le devoir de résistance. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux maliennes et maliens pour leur résilience face aux épreuves du moment.



6. L'alliance du 22 Septembre, en attendant les conclusions de la mission confiée à l'équipe de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la Paix, salue encore une fois la décision qui a mis fin à l'accord anti national issu du processus d'Alger et l'organisation réussie du dialogue inter malien qui a su rassembler notre peuple autour des idéaux d'un Mali Indivisible, réconcilié et prospère.



7. L'alliance du 22 Septembre rappelle que le processus de paix et de refondation en cours doit être accompagné d'initiatives de relance économique, de renforcement des politiques sociales et de soutien au secteur privé. Le paiement de la dette intérieure est à accélérer à cet effet.



Pour mieux juguler les défis du moment, l'Alliance exhorte le Président de la Transition à redonner du sang neuf à l'Action gouvernementale et définir une feuille de route claire.



9. L'alliance souhaite et espère que des consultations seront bientôt lancées par le Président de la transition Chef de l'État en vue d'un rassemblement de toutes les forces acquises à la cause nationale, afin d'amorcer la dernière phase de la Transition.



10. Par ailleurs, l'Alliance appelle au sursaut patriotique autour du Président de la Transition dont le leadership et la conduite ainsi que la détermination à défendre nos intérêts stratégiques, nous fondent à croire en des lendemains meilleurs.



11. A cet égard, nous reconnaissons le dynamisme de la diplomatie malienne. La remarquable participation au Sommet Chine-Afrique qui en plus de démentir ceux qui claironnent à cor et à cri que notre pays est isolé, a vu l'élévation de notre partenariat avec ce pays à un niveau stratégique jamais atteint.



12. En ces moment difficiles, où le dénigrement et les attaques contre le processus de transition saturent l'actualité, nous devrons avoir le courage de reconnaitre qu'un chemin a été parcouru et qu'une liberté a été retrouvée, celle de décider de l'avenir du Mali par les maliens et dans l'intérêt des maliens, sans injonction ni ingérence malgré les cris désespérés des moralisateurs déshabillés, considérant la politique comme une camisole des ambitions personnelles dégoutantes et dévorantes; oubliant que les défis actuels commandent un dépassement collectif, ils ont fait le choix de servir une hégémonie, nous avons choisi de servir le pays.



13. Nous sommes les héritiers d'une dette dont les créanciers sont les générations futures avec les exigences d'un monde en perpétuel mouvement. Les plus grandes victoires ne sont pas que celles qu'on remporte face à l'adversité, c'est surtout celles qu'on remporte face à soi à travers une autocritique et évaluation régulières de nos erreurs.



14. Le processus de transition dispose à son actif un bilan élogieux, incontestable, vérifiable, et visible.



Le bilan de la transition, c'est le retour de l'autonomie décisionnelle;



Le bilan de la transition, c'est la modernisation de notre outil de défense;



. Le bilan de la transition, c'est l'adoption du nouveau code minier et son contenu local afin que l'or profite aux maliens;



Le bilan de la transition, c'est la transparence dans l'organisation des concours assurant l'égalité des chances.



Ceci n'est pas exhaustif.



15. Malgré ce bilan élogieux, respectable, des insuffisances subsistes notamment dans le secteur énergétique. En effet, la crise énergétique révèle l'absence d'une politique énergétique ambitieuse et assumée. Ainsi, dans le but de soulager notre peuple dans l'immédiat, l'Alliance du 22 septembre Faso Djo Kan propose:



La reprise par l'État de l'ensemble des dettes liées à la production de EDM dont le paiement fera l'objet d'une programmation décennale facilitant ainsi une réorganisation des créanciers avec le secteur bancaire;



Créer une nouvelle société qui absorbera l'actuelle EDM et procédera à sa restructuration en la dotant d'une nouvelle philosophie d'entreprise;



Pratiquer la réalité des prix car nous estimons que payer relativement cher pour avoir l'électricité est préférable à l'obscurité;



Accélérer la concrétisation du mixte énergétique à travers les grands projets solaires annoncés:



16. En vue de soulager le quotidien difficile de nos compatriotes, gérer les conséquences des inondations sur les personnes et les cultures, l'Alliance propose au Gouvernement l'élaboration d'un Plan de contingence assorti d'une stratégie



de mobilisation de ressources.



17. Notre pays est à la croise des chemins, il reprend progressivement son destin en travaillant inlassablement a la reconstruction de la paix et préservation de l'unité national, ne cédons jamais aux sirènes des fossoyeurs aux agendas étrangers aux intérêts de notre pays.



Que Dieu vous bénisse !

Vive le Mali éternel!



Source: aBamako