Fiche technique : 6e sommet mondial des média sur l’IA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Fiche technique : 6e sommet mondial des média sur l’IA Publié le lundi 14 octobre 2024 | anp.ne

Tweet

Le 6e sommet mondial des média centré sur l'intelligence artificielle et transformation des média qui s'est ouvert ce lundi 14 octobre à Urumqi, capitale de la province de Xinjiang, nord ouest de Chine regroupe quelque 500 participants issus de plus de 100 pays.



Des responsables gouvernementaux, des dirigeants des pays, des universitaires, des délégués des organisations, des institutions et des entreprises y prennent part.



La première session entamée en début d'après midi portent sur 3 thèmes : développement et mutation, utilisation de l'IA dans les média; rôle et responsabilité, éthiques journalistiques à l'âge du digital ; faits et vérités ; la mission commune des média à l'ère de digitalisation.



Le 2 ème volet de la plénière sur les opportunités de coopération autour de l'initiative, la ceinture, la route et de l'ouverture et la qualité de développement de la région hôte, Xinjiang.



Outre les panels, une exposition sur les multiples initiatives d'outils IA donne une idée des progrès de la Chine dans ce domaine.



Xinjiang est carrefour des civilisations et des échanges depuis l'antiquité entre l'Asie et l'Europe.



Le sommet mondial des média institué en 2009 à l'initiative des média de grande réputation se veut une plateforme d'échange des expériences et des expertises professionnelles des média de divers horizons.



Le 6e WMS qui s'achève ce mardi 15 octobre est organisé par l'agence chinoise Xinhua et le gouvernement de la province autonome de Xinjiang Ouïghours à majorité musulmane.



CA/ANP 052 octobre 24