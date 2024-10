Détournement de l’Aide Publique à la Presse - abamako.com

Détournement de l'Aide Publique à la Presse Publié le lundi 14 octobre 2024 | L'Agora

© aBamako.com par FS

La Maison de presse du Mali

Bandjougou Danté tombe dans l’injure au lieu de clarifier le sort réservé aux trois cent millions (300 000 000 FCFA) destinés à soutenir le monde de la presse.

En effet, en réponse à l’interpellation du journal L’AGORA concernant l’utilisation des fonds susmentionnés, le Président de la Maison de la Presse (MP), Monsieur Bandjougou Danté, reconnaît malicieusement que l’État du Mali a bel et bien versé un montant de 300 000 000 dans les comptes de la Maison de la Presse pour soutenir les organes de presse.

Sans vergogne, il qualifie ce montant de « montant de la honte ».

Frappé d’amnésie, il semble avoir oublié que, lors d’une Assemblée générale en 2021 à la MP, les journalistes avaient convenu de répartir ce montant, même si chaque organe devait recevoir 25 000 F.

Pis, Monsieur Danté cherche à faire avaler la pilule aux journalistes en affirmant que les 300 millions sont dépensés de manière appropriée pour éviter que la Maison de la Presse ne ferme. Cette grave affirmation soulève pour L’AGORA deux interrogations majeures :

1. L’aide à la presse est-elle destinée à la Maison de la Presse ou aux organes de presse ?

2. Sur quel texte Monsieur Danté se base-t-il pour utiliser l’argent destiné aux journalistes à d’autres fins ?

Pour trouver la réponse à ces interrogations, L’AGORA n'a d'autre choix que de porter plainte contre ce journaliste défroqué devant le Procureur du Pôle Économique et Financier ou tout autre tribunal compétent.

Pour conclure, ce débat pourrait être clos sur les réseaux sociaux et un rendez-vous est pris devant les juridictions compétentes.

La rédaction de L’AGORA