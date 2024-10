Sécurité :La situation reste sous contrôle de l’armée - abamako.com

Les Forces armées maliennes ont fait face à plusieurs attaques en septembre dernier. Elles ont pu neutraliser 27 terroristes et interpeller une soixantaine d’autres et leurs complices



La situation sécuritaire du mois de septembre a été marquée par 13 attaques directes, 9 incidents d’Engins explosifs improvisés (EEl), des embuscades et des exactions sur les populations civiles. Malgré ces incidents, la situation reste sous contrôle des Forces armées maliennes (FAMa) qui gardent l’initiative sur le terrain. Le clou de ces évènements malheureux a été la double attaque terroriste du 17 septembre dernier contre l’École de gendarmerie de Faladiè et la partie nord-est de l’aéroport international président Modibo Keita-Sénou.

La riposte vigoureuse des FAMa contre ces attaques a permis de neutraliser 27 terroristes et d’interpeller une soixantaine d’autres et leurs complices. Ces informations ont été données, ce lundi, par le patron de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), le colonel-major Souleymane Dembélé, lors de la traditionnelle conférence de presse mensuelle.

Dans son exposé, le chef de la Dirpa a fait le point de la situation sécuritaire au cours du mois dernier, en fournissant certains détails sur les opérations exécutées. Il a aussi posé un regard analytique sur la situation sécuritaire globale avant de faire le résumé des activités menées au niveau du ministère en charge de Défense, dans les états-majors généraux ainsi qu’au niveau de la Force conjointe de la Confédération des États du Sahel.

Il ressort de l’analyse de la situation que les GAT entendent mettre à profit la période de l’hivernage marquée par des inondations qui n’aident pas le déplacement de nos hommes surtout avec les engins lourds. Cela, dans le but de renverser la tendance et reprendre l’initiative sur le terrain face aux FAMa, pour étendre leurs zones d’action.

À ce sujet, le colonel-major Dembélé a évoqué certaines fébrilités de nos hommes face à des mouvements de vague de personnes qui ont convergé vers Bamako pour diverses raisons. «Malgré tout, la dextérité et la vive réaction de nos Forces ont permis de vite circonscrire la situation», a rassuré l’officier supérieur, avant de déplorer «la perte de quelques éléments FAMa lors de ces attaques et de nombreux blessés qui sont tous rétablis aujourd’hui».

Ainsi, du 1er au 30 septembre dernier, les attaques terroristes contre les populations civiles et nos vaillants militaires ont concerné plusieurs localités du pays. Il s’agit, entre autres, de Cinzana-gare, Léré, Matomo, Tonka, Bandiagara, Nampala, Moussa Wèrè, Mourdiah, Dogofri, Timissa, Youwarou. Mais aussi, Dirakala, Kationa, Pel-kandia, Songo, Antaba, Wessembougou-peulh dans le théâtre Centre. Sur les théâtres Sud et Est, outre les attaques contre l’École de gendarmerie de Faladié et l’aéroport de Bamako, les actions terroristes ont ciblé les localités de Monzombougou, Dioumara et celle de Koima (Région de Gao).

En réponse à certaines questions des journalistes, le conférencier a indiqué que la situation dans la Région de Kidal est toujours sous le contrôle des FAMa. Il a informé que les unités de l’Armée ont aussi mené du 29 septembre au 9 octobre, une mission de routine dans la localité de Tinzawatène. «Cette opération a permis de récupérer les corps de nos éléments tombés lors de l’embuscade de la coalition terroriste de juillet dernier qui ont été inhumés avec tous les honneurs», a-t-il fait savoir.

Aboubacar TRAORE