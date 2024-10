Le panafricaniste béninois Kemi Seba interpellé lundi à Paris - abamako.com

Le panafricaniste béninois Kemi Seba interpellé lundi à Paris Publié le mardi 15 octobre 2024 | AFP

Le panafricaniste béninois Kemi Seba interpellé lundi à Paris

Le panafricaniste béninois Kemi Seba, connu pour ses virulentes prises de positions anti- occidentales et déchu de la nationalité française en juillet, a été interpellé lundi à Paris, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.



De son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, l'ancien leader de la Tribu Ka, groupuscule qui revendiquait son antisémitisme et prônait la séparation entre Noirs et Blancs avant d'être dissout par le gouvernement français en 2006, a été condamné plusieurs fois en France pour incitation à la haine raciale. Le motif de l'interpellation n'a pas été précisé à ce stade.



