Musique militaire : La police nationale et la protection civile renforcées - abamako.com

Aux côtés du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, le directeur général de la police nationale, le commissaire général de brigade de police Soulaïmane Traoré, a pris part, vendredi passé, à la cérémonie de remise de matériels de musique à la police nationale et à la protection civile, dans l’enceinte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.



Ces matériels, entièrement financés par le budget national, rentrent en droite ligne de la mise en œuvre des instructions et orientations stratégiques du chef suprême des Armées et cadrent avec sa volonté ferme d’améliorer les conditions de vie et de travail des militaires.





Le directeur général de la police nationale, dans son interview accordée à la presse, a exprimé sa réelle satisfaction pour l’acquisition de ses instruments de musique qui, selon lui, permettront de renforcer les capacités opérationnelles des unités de musique.



Parlant de la fanfare, il dira qu’elle joue un rôle social et éducatif et permet de renforcer la cohésion et la solidarité. Elle est essentiellement faite pour annoncer l’arrivée des éminentes personnalités et galvaniser les hommes sur les théâtres d’opérations.



Assurant d’en faire un meilleur usage, le commissaire général de brigade de la police Soulaïmane Traoré a réitéré toute sa gratitude aux autorités du pays et particulièrement au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, pour l’accompagnement.







Niarra