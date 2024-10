CHAN 2024 : Le Mali exempté du premier tour - abamako.com

Publié le mercredi 16 octobre 2024 | Mali Tribune

L’université de Ségou est une institution d’enseignement supérieur et de recherche qui est affiliée au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Pour ce faire, elle comprend aujourd’hui quatre structures de formation dont trois facultés et un institut : la faculté d’agronomie et de médecine animale (Fama), la faculté des sciences sociales (Fasso), la faculté du génie et des sciences (Fages) et l’institut universitaire de formation professionnelle. Il est prévu la faculté des sciences de la santé. En plus de ces structures, il y a le centre de recherche appliquée au développement.



Le recteur de l’université de Ségou Dr. Isaïe Daou, explique les réalisations faites sous son magistère.





« En matière de gouvernance, nous avons pu faire les premières élections des doyens et des chefs de DER à l’université de Ségou, conformément aux textes. On a également pu faire un plan stratégique de développement 2021-2025 qui est en cours et qui nous permet d’avancer à pas sûr dans nos différentes activités de développement de recherche et autres. Nous avons formalisé les textes du Centre de Recherche-CRAD. Il faut comprendre que le CRAD n’existe pas dans toutes les universités c’est seulement à l’université de Ségou qu’une telle structure existe. On a pu signer l’arrêté de sa création, de son fonctionnement et nommer tous ses agents.



Dans le domaine de la recherche, la création du CRAD est un élément majeur et en plus on a pu élaborer, faire adopter et mettre en œuvre, un plan stratégique de recherche qui définit une dizaine de thématiques de recherches. Ces thématiques, c’est pour d’abord le développement de la région, et le développement social économique et culturel du Mali. Ces thématiques seront valables pendant 10 ans.



Parlant des activités de recherche, en 2022, le symposium Malien des sciences appliquées a été organisé ici avec la participation de beaucoup de scientifiques à travers le monde de l’Afrique jusqu’en Amérique, il y a eu même des asiatiques qui étaient venus qui ont fait leurs communications en ligne pour la majorité des cas. L’organisation de ce symposium a amélioré considérablement la visibilité de l’université de Ségou.



En matière de communication, nous avons un magazine universitaire (US Actu) semestriel qui parle de nos activités mais aussi des activités du département de l’enseignement supérieur. Cela permet d’informer l’opinion publique sur l’université sur les activités qui y sont menées.



Sur le plan des infrastructures, il y a des chantiers en cours, un amphi de 350 places et 8 salles de 50 places réceptionnées, et une amélioration des conditions de vie des travailleurs.



Cependant, malgré nos réalisations, l’université de Ségou est confrontée à des difficultés de plusieurs dimension dont l’insuffisance d’infrastructure scolaire et l’insuffisance du personnel enseignants de rang magistral».







Propos recueillis par



Dieni Albert Kalambry



Correspondant à Ségou