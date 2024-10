Accord entre l’ODDHDM du Mali et YARIGA GROUP de la Côte d’Ivoire : Une aubaine pour la promotion des droits humains - abamako.com

Accord entre l'ODDHDM du Mali et YARIGA GROUP de la Côte d'Ivoire : Une aubaine pour la promotion des droits humains Publié le mercredi 16 octobre 2024 | Le Républicain

Dans le cadre des préparatifs des Journées de la liberté Africaine (JOLIA), prévues très prochainement au Congo, deux structures (Ivoirienne et Malienne), à savoir YARIGA GROUP et l'ODDHDM (Observatoire pour la Défense des Droits de l'Homme et de la Démocratie au Mali) se donnent la main, à travers la signature d'un protocole d'accord, pour la réussite de ces Journées. Durant ces journées, un colloque sur les droits de l’Homme en Afrique et un concert seront organisés par les deux structures et leurs partenaires. La signature dudit protocole a été faite, le samedi 12 octobre 2024, à Bamako par Mamadou Sinsi Coulibaly, président de l’ODDHDM, et Seydou Yéo, Président de YARIGA GROUP, en présence du coordinateur de l’ODDHDM, Youssouf Sanogo, des membres de YARIGA GROUP.



Dans ses mots de bienvenue, le coordinateur de l’ODDHDM, Youssouf Sanogo a fait savoir que l’objectif de ce protocole d’accord est d’organiser une activité internationale à savoir les Journées de la liberté Africaine prévues pour les prochains jours en République Démocratique du Congo. Durant ces journées, dit-il, un colloque sur les droits de l’Homme en Afrique et un concert seront organisés. L’objectif de ce colloque, ajoute-t-il, est de contribuer à l’union des pays dans le plus grand respect des droits de l’Homme. Youssouf Sanogo a indiqué que l’ODDHDM est une organisation apolitique malienne, à vocation panafricaine et mondiale qui ambitionne d'être une organisation de patriote et démocrate résolus. « Elle souscrit aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que la constitution de la République du Mali dont les objectifs sont : Informer - former - sensibiliser les populations sur les pratiques liées à la bonne gouvernante et à la préservation des acquis démocratiques ; Sensibiliser la population sur la base d'une citoyenneté active dans le dessin de défendre l'Etat de Droit contre toutes violations basées sur les droits humains, de lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite », a-t-il dit. Selon Alain Akossi de la Côte d’Ivoire, YARIGA GROUP est une Société à Responsabilité Limitée dont le siège est en Côte d'ivoire à Abidjan aux II Plateau Vallon. A ses dires, YARIGA GROUP œuvre dans le génie civil et immobilier, les finances et la formation. Il a indiqué que l'objectif de YARIGA GROUP est de contribuer à la réduction du chômage en Afrique; à résoudre les questions d'emploi sur le continent africain ; à former la jeunesse pour leur insertion socio-professionnelle ; à rendre la jeunesse autonome sur le plan socio-économique ; à amener l'Africain à avoir le goût de l'entrepreneuriat ; à accéder au développement durable à travers la formation de la jeunesse africaine et la transformation de notre matière première. Pour sa part, Seydou Yéo, Président de YARIGA GROUP a fait savoir que cette 1ère édition des journées permettra d’aider les pays en difficulté. Quant au président de l’ODDHDM, Mamadou Sinsi Coulibaly, il a remercié la délégation de Yariga Group d’avoir effectué le déplacement de la Côte d’Ivoire à Bamako. Avant de dénoncer la corruption et le problème de gouvernance au Mali. «Nos libertés individuelles et collectives sont bafouées. Nos droits ne sont pas respectés. Il faut créer la richesse dans les 5 prochaines années sinon, ça sera le chaos», a-t-il dit. En outre, Mamadou Sinsi Coulibaly a invité la jeunesse à travailler pour gagner dignement sa vie.



Répondant aux questions des journalistes, Seydou Yéo a rassuré que les résolutions qui sortiront du colloque seront transmises à l’Union Africaine. Quant à Mamadou Sinsi Coulibaly, il a indiqué que rien n’est fait pour protéger ceux qui créent la richesse au Mali (le secteur privé). Après les différentes allocutions, Mamadou Sinsi Coulibaly, président de l’ODDHDM, et Seydou Yéo, Président de YARIGA GROUP ont apposé leur signature au bas du document de protocole d’accord.



Aguibou Sogodogo