Banque de développement du Mali : Le syndicat affilié à l'UNTM exige l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs Publié le mercredi 16 octobre 2024 | Le Républicain

Les responsables du comité syndical de la Banque de développement du Mali (BDM SA) affilié à l’UNTM (Union nationale des travailleurs du Mali) étaient face à la presse, le vendredi 11 octobre 2024, au siège du SYNABEF (Syndicat National des Banques, Assurances, Etablissements Financiers, Micro Finances, Entreprises Pétrolières et Commerces du Mali) à Bamako pour inviter la direction de la banque à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Ce point de presse était animé par le secrétaire général du comité syndical de la BDM affilié à l’UNTM, Daouda Diarra, en présence de Mme Fatoumata Sangho, membre du comité syndical, des membres du SYNABEF et d’autres personnalités. Au cours de ce point de presse, le conférencier Daouda Diarra a souhaité l’avancement, le plan de carrière pour les travailleurs, la relecture de l'accord d'établissement et l’audit du fonds social.



Après les mots de bienvenue de Mme Fatoumata Sangho de la BDM, le secrétaire général du comité syndical de la BDM affilié à l’UNTM a fait savoir que l’objectif de ce point de presse est de parler sur la situation historique de la BDM. « Pendant une année nous sommes en train d'évoluer en dent de scie. À la suite de la mise en place du comité il y a de cela une année, nous avons adressé des doléances dans le but d'améliorer les conditions de travail. Mais c'est le mépris de la direction vis à vis du comité syndical », a souligné le secrétaire général du comité syndical de la BDM affilié à l’UNTM, Daouda Diarra. Parmi les doléances, il a cité l’avancement et le reclassement des travailleurs, un plan de carrière pour les travailleurs, la relecture de l'accord d'établissement, la police d'assurance. Par ailleurs, il a dénoncé la mauvaise gestion du fonds social. «Nous exigeons un audit indépendant de ce fonds social », a-t-il dit. Le secrétaire général du comité syndical de la BDM affilé à l’UNTM a également évoqué des entraves graves à la liberté syndicale. Pour preuve, dit-il, il n’y a pas de rencontres entre son comité et la direction générale. Il a indiqué que son comité n’a pas accès aux canaux de communication interne de la Banque, ni accès au bureau dédié au Comité syndical. Il a dénoncé des discriminations et abus divers contre les membres du Comité syndical et des travailleurs soutenant la cause syndicale. Il a aussi dénoncé des mutations arbitraires et abusives contre les travailleurs. Selon Daouda Diarra, il y a des injustices et diverses violations flagrantes des droits des travailleurs à la BDM. Il a fait savoir que même avec la signature de la convention collective, ça ne va pas. « Aujourd'hui, tout est fait pour diviser les travailleurs », a-t-il dit. Pour lui, la BDM est un outil de souveraineté nationale qui doit être bien gérée. « Une chose est sûre, notre engagement reste sans faille. Nous resterons debout face à l'adversité. On veut fragiliser l'UNTM à travers ses comités », a indiqué Daouda Diarra. Enfin, il a souhaité l'union des travailleurs de la BDM.



A. Sogodogo