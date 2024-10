Le colonel Major Souleymane Dembélé à propos de la situation sécuritaire du pays : « Un mois de septembre plein de soubresauts et d’activités » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le colonel Major Souleymane Dembélé à propos de la situation sécuritaire du pays : « Un mois de septembre plein de soubresauts et d’activités » Publié le mercredi 16 octobre 2024 | Le Républicain

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de la dirpa sur la situation sécuritaire

Bamako, le 05 septembre 2022 la dirpa a tenue une conférence de presse sur la situation sécuritaire courant le mois d`août 2022 Tweet

Le point de la situation sécuritaire ; les opérations exécutées, l’analyse de la situation ; les activités menées, ont été les sujets au centre de l’intervention du colonel Major Souleymane Dembélé, directeur de la DIRPA, le lundi 14 octobre 2024.



Selon le colonel Major Souleymane Dembélé, la situation sécuritaire du mois de septembre 2024 a été marquée par des attaques directes, des embuscades, des poses d’EEI et des exactions sur la population civile. Treize attaques directes, neuf incidents EEI ont été enregistrés au cours du mois de septembre 2024. Malgré ces incidents qui se sont passés, la situation reste favorable à nos forces. Il a indiqué que particulièrement, les attaques du 17 septembre 2024 contre l’école de la gendarmerie Balla Koné et la partie Nord-Est de l’aéroport Modibo Keita restent une épreuve dure pour les Groupes armés terroristes malgré les actions d’éclat qui ont vite été circonscrites. Cette nouvelle posture des GAT, a-t-il indiqué, s’explique par le fait que ces terroristes voulaient faire détourner les FAMA de leur mission de contrôle et d’exercice effectif de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national précisément dans les régions Nord de notre pays. En effet, selon le colonel Major Souleymane Dembélé, le 7 septembre 2024, les terroristes du JNIM ont conduit des tirs de harcèlement contre le poste de sécurité de Cinsana-Gare à environ 35 km au Sud-Est de Ségou. Les occupants du poste ont vite réagi et les assaillants ont pris la poudre d’escampette. Le 25 septembre 2024, les GAT ont également tendu une embuscade contre la mission de sécurisation de la foire hebdomadaire de MATOMO, commune rurale de Saye.



En termes d’opérations exécutées, le colonel Major Dembélé a indiqué que le 8 septembre 2024, l’explosion d’un EEI dirigé contre une mission d’escorte a fait 05 blessés et un véhicule légèrement endommagé à Tonka, cercle de Goundam. Le 10 septembre 2024, un autre incident EEI s’est produit entre Nampala et Goma Coura faisant 02 morts et 02 blessés parmi les FAMA. Le 12 septembre vers 11 heures, un EEI a sauté au passage d’un véhicule d’une mission FAMA en provenance de San pour Ségou sur le RN6, aux abords du village de Niasso situé à 20km au Sud Ouest de San. Le 14 septembre 2024, vers 10 heures, une patrouille FAMA de Léré a détruit 01 EEI près du pont de Sambani situé à environ 40 km au Sud-Est de Léré.



Le 16 septembre 2024 vers 14h 00, un EEI à effet dirigé a explosé au passage de 03 paysans en provenance de Moussa-Wéré pour Kolodougou-Koro situés respectivement à environ 11km au Sud-est et 13km au Sud de Niono. Le 29 septembre 2024, l’explosion d’un EEI contre la relève montante de Toumboula entre Mourdiah et Kwala a fait 02 FAMA blessés. Le 30 septembre 2024, un EEI a sauté à Yawakanda au passage de la patrouille pédestre du PC tactique de Bandiagara.



Sur le théâtre centre, des exactions constatées sur les populations



Le 02 septembre 2024, des terroristes du JNIM en moto armés d’AK-47 en provenance de Konkambougou, ont effectué des tirs de harcèlement en direction de Saye, blessant un civil à la main. Le 05 septembre 2024, les terroristes du JNIM ont effectué des tirs de harcèlement sur des cultivateurs de Missira situé à environ 09km au Nord de Dogofri. Le 08 septembre 2024 vers 15 heures, des terroristes ont enlevé un berger et son bétail dans la zone de Timissa. Le 10 septembre 2024 vers 17 heures, les terroristes du JNIM ont intercepté deux (02) pinasses remplies de sacs de riz, de machines (pompes à eau, et batteuses de riz) sur le fleuve Niger à 27 km au Nord-Est de Youwarou. Le 13 septembre 2024 vers 05 heures du matin, des terroristes du JNIM, sur une vingtaine de motos en provenance de Diarakal et de Koulébougou, ont attaqué le village de Kationa, situé à environ 24km au Nord-Ouest de Ké-Macina, dans la commune de Boki-Wèrè. Le bilan provisoire est d’un (01) mort et un (01) porté disparu. Le 16 septembre 2024 vers 13 heures, des terroristes du JNIM en motos ont attaqué la position des donzos située à la sortie Nord-est de Saye. Le 24 septembre 2024, un affrontement a eu lieu à Kadiona dans le cercle de Macina entre les GAT et les Donzos. Le bilan est de trois (03) blessés. Le 29 septembre 2024, il y a eu l’attaque des villages de Pel-Kanda, Songo, Antaba tous dans la commune de Douncoubo, non loin de Bandiagara. Le 04 septembre 2024, vers 16 heures, des terroristes évoluant sur des motos, ont enlevé un enseignant à Wéléssébougou Peulh, situé à environ 66 km au nord de Kwala. Le 05 septembre 2024, les terroristes ont effectué plusieurs tirs d’obus en direction de l’emprise FAMA de Nampala ; ces tirs ont été conduits à partir de N’Doupa à 05 km au Nord-Est de Nampala. Le 08 septembre 2024 vers 10 heures, des terroristes à bord de 04 véhicules aux couleurs FAMA dont 01 équipé d’une arme lourde et sur une trentaine de motos ont attaqué la force d’intervention rapide (QRF) de Mourdiah aux abords de la forêt de Gringali. Le 17 septembre 2024 vers 05h30, il y a eu une double attaque par le JNIM de l’Ecole de la gendarmerie et le côté Nord-Est de l’aéroport de Sénou. Au décompte, 27 terroristes ont été neutralisés dont 14 à l’Ecole de la gendarmerie, 13 à l’aéroport et une soixantaine d’interpellations. Le 14 septembre 2024 vers 06h00, 01 véhicule blindé VP-11 de la patrouille Fouran-kadje en reconnaissance offensive dans le village de Monzonbougou a sauté sur un EEI faisant un (01) mort et un (01) blessé. Le 16 septembre 2024 vers 18h20, la foudre a provoqué l’explosion de 08 EEI non loin de l’emprise FAMA de Mourdiah. Le 16 septembre 2024, à 11h 40 mn, un réparateur de moto, du nom de Moussa, sans autres précisions, a été assassiné par des terroristes du JNIM lors de la foire hebdomadaire de Dioumara, village situé à environ 67 km à l’Est de Diéma. Le 24 septembre 2024, un autre affrontement a eu lieu entre les GAT et les dozos à Nazambougou à côté de Sy, cercle de San.



Sur le théâtre est, le 1er septembre 2024, 02 hommes armés d’AK-47 en moto ont ouvert le feu sur des éléments FAMA chargés de la fouille des pinasses à environ 145 km au Sud-Ouesr de Gao. Aucune perte en vie humaine ni de dégât matériel observé. Le 12 septembre 2024 vers 13 heures, des combattants terroristes ont tendu une embuscade contre une mission FAMA en patrouille aux abords du village de Koima, localité située à environ 15km au Nord-Ouest du pont de Wabaria et à environ 07km au Nord-Ouest de Gao. Le bilan est de 01 mort et 01 blessé.



Opération vers Tin Zawatène



Les FAMA ont entrepris, du 29 septembre au 09 octobre 2024, une opération de contrôle de zone dans la région de Kidal, notamment dans sa partie Nord-Est vers Tinzawatène. C’est au cours des progressions que les FAMA sont tombées sur les dépouilles de leurs frères d’armes tombés sur le champ d’honneur dans la zone de l’embuscade où se sont déroulés les violents combats du mois de juillet dernier. L’armée précise qu’en aucun moment, il n’a été question spécialement de récupérer des corps ou de procéder à une quelconque reconquête.



Fakara Faïnké