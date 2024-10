Inondations au Mali: L’Union européenne apporte 98 millions de FCFA d’aide humanitaire aux victimes - abamako.com

Inondations à Bamako

En réponses aux graves inondations qui continuent de toucher plusieurs régions du Mali, l'Union Européenne (UE) a de nouveau débloqué €150 000 soit plus de 98 millions de F CFA en fonds humanitaires pour pourvoir aux besoins les plus urgents. Ce financement vient s’ajouter au montant d’€1 million ( soit 656 millions de F CFA) d’aide humanitaire déjà allouée au pays dans le cadre du soutien de 5,4 millions d'euros ( soit 3,5 milliards de F CFA) apporté par l'UE pour venir en aide aux populations victimes des inondations dévastatrices au Tchad, au Niger, au Nigéria, au Cameroun, au Mali et au Burkina Faso.



Ce financement de l'UE va aider la Croix-Rouge Malienne à répondre aux besoins immédiats des ménages touchés par les inondations, notamment en matière de nourriture, d'abris, d'hygiène et de soutien logistique. Cette intervention comprend également la mise en place de programmes de formation pour préparer ces communautés à mieux résister aux catastrophes futures grâce à des mesures de réduction des risques et d'adaptation au climat.



Ces inondations ont causé des dommages importants aux infrastructures, des pertes en vies humaines et des déplacements de population à grande échelle. Avec un total de 649 incidents d'inondation signalés, 259 795 personnes ont été affectées, dont la plus touchée est la région de Ségou, avec 73 080 personnes impactées. Les installations sanitaires, telles que les toilettes et les puits, ont également subi d'importants dommages : 12 325 toilettes/latrines ont été touchées et 4 360 puits ont été inondés, exacerbant les problèmes liés à l'hygiène et l'accès à l'eau potable.



Ce financement s’inscrit dans le cadre de la contribution globale de l’UE au Fonds d’urgence pour les réponses aux catastrophes (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).



Le Mali a toujours été confronté à des inondations, en particulier pendant la saison des pluies, de juin à novembre. Cependant, la fréquence et l'intensité de ces inondations ont augmenté au fil des ans, causée en partie par la crise climatique et la déforestation, avec des conséquences dramatiques sur le régime des pluies et la stabilité des sols.





