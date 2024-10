Crise énergétique: L’alliance Faso Djo kan propose la création d’une nouvelle société à la place d’EDM - abamako.com

Lors d’une conférence de presse tenue le 11 octobre 2024, Nouhoum Sarr porte-parole de l’alliance du 22 septembre Faso Djo Kan a dressé un bilan élogieux de la transition. Au titre des insuffisances, il énumère la crise énergétique dont la résolution passera par l’absorption de l’actuelle EDM par une nouvelle société.



Dans une déclaration, l’un des portes paroles de l’alliance du 22 septembre Faso Djo Kan non moins membre du Conseil National de Transition, Nouhoum Sarr a indiqué que le processus de transition dispose à son actif un bilan élogieux, incontestable, vérifiable et visible.



Pour lui, il s’agit entre autres : du retour de l’autonomie décisionnelle sans ingérence extérieure comme

cela se faisait par le passé. Il note, ensuite, la modernisation de l’outil de défense qui permet aujourd’hui

aux forces de défense et de sécurité de mener à bien les opérations militaires.



L’alliance n’oublie pas l’adoption du nouveau code minier et de son contenu local afin que l’or profite

aux Maliens ; la transparence dans l’organisation des concours assurant l’égalité des chances. Une

liste qui, pour le regroupement, n’est pas exhaustive.



Comme toute œuvre humaine, l’alliance reconnaît qu’il ait des insuffisances, notamment dans le secteur énergétique. «La crise énergétique révèle l’absence d’une politique énergétique ambitieuse et assumée»,indique-t-elle. C’est pourquoi dans l’optique de soulager le peuple dans l’immédiat,



l’Alliance du 22 septembre Faso Djo Kan propose dans un premier temps, la reprise par l’État de l’en-

semble des dettes liées à la production de EDM dont le paiement fera l’objet d’une programmation

décennale facilitant ainsi une réorganisation des créanciers avec le secteur bancaire. Ensuite, la

création d’une nouvelle société qui absorbera l’actuelle EDM et procédera à sa restructuration en la dotant d’une nouvelle philosophie d’entreprise. Ce n’est pas tout, de pratiquer la réalité des prix, car

elle estime que payer relativement cher pour avoir l’électricité est préférable à l’obscurité. Et enfin, accélérer la concrétisation du mixte énergétique à travers les grands projets solaires annoncés.



Par ailleurs, l’alliance invite à la gestion des conséquences des inondations sur les personnes et les cultures à travers l’élaboration d’un Plan de contingence assorti d’une stratégie de mobilisation de

ressources.



Créée il y a un an, l’Alliance du 22 septembre FASO DJO KAN vise à rassembler les forces politiques et

sociales engagées pour l’intérêt du peuple malien.



Seydou Fané