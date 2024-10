Des colonels promus généraux : Entre souffrance du peuple, inondations et insécurité ! - abamako.com

News Politique Article Politique Des colonels promus généraux : Entre souffrance du peuple, inondations et insécurité ! Publié le jeudi 17 octobre 2024 | Le Matinal

Le CNSP rencontre les partis politiques

Après les attaques de la gendarmerie de Faladiè, de l’Aéroport et la marche ratée de l’armée sur Tinzawaten sans oublier l’échec du gouvernement à juguler les crises d’inondations devenues une catastrophe nationale, les Colonels au pouvoir viennent d’être promus au grade Supérieur, une promotion mesurée à l’applaudimètre par un peuple qui souffre.



Selon des informations qui ont ravi la vedette aux autres sujets de l’actualité sur la toile, les Colonels de l’armée malienne, auteurs du coup de force contre IBK, en 2020, ont bénéficié des circonstances exceptionnelles, pour valider, à titre exceptionnel, une promotion exceptionnelle. C’est le Conseil des ministres d’hier 16 octobre, qui a fait la part belle aux 5 Colonels. Ils deviennent, tous, Généraux, à titre exceptionnel.





C’est ainsi que le président de la Transition Colonel Assimi Goïta devient Général d’armée “5 Étoiles” à titre exceptionnel. Quant aux autres, Colonel Sadio Camara, Malick Diaw, Modibo Koné, Colonel – major Ismaël Wagué, ils deviennent, chacun, respectivement en ce qui le concerne, Général de Corps d’armée, à titre exceptionnel. En ce qui concerne Colonel Abdoulaye Maïga ou Monsieur “je répète”, il est promu Général de Division à titre exceptionnel. Ce n’est pas tout. Car les Généraux de Brigade que sont Daoud Aly Mohammedine, Abdrahmane Baby, Abdoulaye Cissé, Kéba Sangaré, tous de l’armée de Terre, et Moussa Moriba Traoré de la Transmission des armées, ont été promus Généraux de Division.



Ces Généraux étaient adulés par la population. Mais, depuis quelque temps, leur popularité s’effiloche. A l’origine, des faillites dans les renseignements généraux qui ont permis aux djihadistes d’attaquer l’école de la gendarmerie de Faladiè et l’aéroport avec des pertes en vies humaines de même que la revanche ratée de Tinzawaten. Défaillance dans la défense préventive ?



Issiaka SIDIBÉ