Au Mali : Des Manifestants se rappellent de l’exécution des criminels nazis par décision du Tribunal de Nuremberg et dénoncent le soutien de l’Ukraine aux séparatistes du CSP - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Mali : Des Manifestants se rappellent de l’exécution des criminels nazis par décision du Tribunal de Nuremberg et dénoncent le soutien de l’Ukraine aux séparatistes du CSP Publié le jeudi 17 octobre 2024 | Autre presse

Tweet









Un rassemblement a eu lieu à Bamako hier le 16 octobre pour marquer l'anniversaire de l'exécution des criminels nazis par décision du Tribunal de Nuremberg. L’objectifs selon les manifestants de ce rassemblement était décidé de rappeler à tous les peuples libres les crimes des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale mais aussi d’attirer l’attention sur l’apparition à l’est de l’Europe, notamment en Ukraine d'un nazisme sous une forme très bizarre et parfois même comique.



Selon un manifestant, ce n'est un secret pour personne que les autorités ukrainiennes actuelles sont associées aux nazis.’’ de nombreux militaires ukrainiens portent des symboles nazis : croix gammée, croix celtique, symboles des divisions SS.’’ a ajouté un autre manifestant.



Certains manifestants ont également dénoncé la collaboration entre , les autorités ukrainiennes avec des terroristes et des séparatistes du CSP – PDA au Mali à travers l’utilisation de drones et à faire la guerre moderne