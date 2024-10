Images des rares inondations dans le désert du Sahara qui n’ont pas eu lieu depuis 50 ans - abamako.com

Publié le jeudi 17 octobre 2024 | BBC

Images des rares inondations dans le désert du Sahara qui n'ont pas eu lieu depuis 50 ans

© Autre presse par DR

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le désert du Sahara

Deux jours de fortes pluies ont provoqué un déluge rare et ont dépassé les moyennes annuelles de précipitations au Maroc, laissant des images rarement vues du désert du Sahara.



Le Sahara, qui s'étend sur une douzaine de pays d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, est le plus grand désert chaud du monde.



"Cela faisait 30 à 50 ans qu'il n'avait pas plu autant en si peu de temps", a déclaré à l'Associated Press Houssine Youabeb, un responsable de l'agence météorologique marocaine.



Les fortes pluies qui se sont abattues sur le désert du Sahara pourraient entraîner des changements dans les conditions météorologiques de la région au cours des prochains mois.