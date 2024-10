Le Niger interdit les exportations de riz et de céréales, sauf vers Burkina et Mali - abamako.com

News Afrique Article Afrique Le Niger interdit les exportations de riz et de céréales, sauf vers Burkina et Mali Publié le jeudi 17 octobre 2024 | AFP

Le régime militaire nigérien a interdit les exportations de riz et de la plupart des céréales pour protéger l'approvisionnement de ses marchés locaux, sauf vers ses deux voisins et alliés, le Burkina Faso et le Mali, a annoncé le gouvernement.



Cette mesure a été "décidée par le général Abdourahamane Tiani", le chef de la junte, "dans le souci de protéger l'approvisionnement du marché intérieur" et de "rendre accessible les denrées de grande consommation", indique le gouvernement dans un communiqué publié mercredi.



Sur la liste des produits frappés par cette interdiction d'exportation, on retrouve notamment le riz (produit localement sur les rives du fleuve Niger), le mil et le sorgho (céréales), le niébé (variété de haricot) ou encore le maïs.



"Ces interdictions ne s'appliquent pas aux exportations à destination" du Mali et du Burkina Faso, deux voisins également gouvernés par des militaires putschistes qui forment avec le Niger la confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), précisent les autorités.



Des sanctions pénales pourront être prises envers les contrevenants, et des cargaisons saisies, ajoutent-elles.



Le Niger est un important réservoir d'approvisionnement en céréales, en particulier pour certains Etats du Nigeria voisin.



Bien que levées en février, les sanctions imposées par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) au Niger, après le coup d'Etat ayant porté le général Tiani au pouvoir en juillet 2023, ont fortement perturbé l'approvisionnement régulier des marchés nigériens où sévit encore une forte inflation sur certains produits comme le riz.



La fermeture toujours actuelle de la frontière avec le Bénin voisin participe à ces perturbations.



Cette année, le ministère de l'Agriculture a promis de racheter aux paysans une partie de leurs récoltes, qui seront reversées dans les stocks de sécurité alimentaire du pays.



Mais malgré les importantes inondations qui ont frappé l'ensemble du pays, le ministère espère de "bonnes récoltes agricoles".



Près d'un million et demi de personnes ont été sinistrées par les pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur le Niger et ont fait 339 morts, selon les chifres oficiels.



Les autorités de Niamey ont par ailleurs décidé cette semaine de baisser de 35% le prix du ciment pour permettre notamment aux populations de reconstruire, après les dégâts causés par les inondations.



