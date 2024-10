Milliardaires d’Afrique: comment Aliko Dangote a doublé sa fortune et intégré le Top 100 des hommes les plus riches du monde - abamako.com

Économie Milliardaires d'Afrique: comment Aliko Dangote a doublé sa fortune et intégré le Top 100 des hommes les plus riches du monde Publié le vendredi 18 octobre 2024 | Afrique.le360

Bloomberg vient de mettre à jour son classement des 500 plus grandes fortunes du monde. Si l’Afrique ne compte que 6 milliardaires, le Nigérian Aliko Dangote, lui, a non seulement repris sa couronne de l’homme le plus nanti du continent, mais a surtout quasi doublé sa fortune à 27,8 milliards de dollars. Voici les 6 plus grandes fortunes africaines et la manière avec laquelle Dangote a augmenté ses avoirs de 12,7 milliards de dollars en seulement dix mois.

L’agence Bloomberg vient de publier son classement des 500 personnes les plus riches du monde. Selon Bloomberg Billionnaires Index, Elon Musk (242 milliards de dollars), Jeff Bezos (210 milliards) et Mark Zuckerberg (204 milliards) occupent le sommet du classement.



Pour y figurer, il faut disposer d’une fortune supérieure ou égale à 6,33 milliards de dollars, soit celle de l’Américain Richard LeFrak qui occupe le 500e rang mondial.



Dans ce classement ne figurent que 6 milliardaires du continent africain. Si le nombre n’a pas évolué, on note par contre qu’un Africain vient de réintégrer le Top 100 des plus grandes fortunes du monde. En effet, le Nigérian Aliko Dangote figure désormais au 65e rang mondial. Il doit cette place à la forte augmentation de sa richesse de plus de 12,7 milliards de dollars depuis le début 2024 pour atteindre une fortune globale de 27,8 milliards de dollars. Ainsi, ses avoirs représentent désormais le double de ceux de son plus proche concurrent au niveau du continent, Johann Rupert & family (13,5 milliards de dollars).