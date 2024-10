Renforcement des activités commerciales dans l’espace AES: des experts en conclave à Bamako - abamako.com

Le premier sommet des Chefs d`Etat de l`Alliance des Etats du Sahel (AES) s`est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence de S.E. le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

En prélude de la rencontre des Ministres de l’Industrie et du Commerce des États confédérés de l’AES qui se tiendra ce samedi 19 octobre 2024, la capitale malienne à abrité ce jeudi 17 octobre 2024 une réunion des experts de la Confédération des Etats du Sahel



L’objectif de cette rencontre selon les experts est de travailler à mutualiser les moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs.



Durant 3 jours, ils débattront de la problématique industrielle, de la compétitivité du secteur privé dans l’espace AES, de l’amélioration du climat des affaires, de l’attractivité aux investissements étrangers, de la facilitation des échanges, de l’accroissement des échanges commerciaux intra-AES et de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale.



Les conclusions de ces travaux sont attendus pour être validées par la réunion ministérielle prévue ce 19 octobre.



