Koulouba : le Président de la transition SE le Général d'Armée Assimi GOÏTA a l'écoute des personnes de petite taille. Publié le samedi 19 octobre 2024

Jeudi 17 octobre 2024, En marge du 2ème Forum Africain des personnes de petite taille, une délégation des participants a été reçue le par Président de la transition. Tweet

La délégation conduite par Diarra Kadiatou Barry présidente de l’association des personnes de petite taille du Mali est venue exprimer les préoccupations et partager les aspirations des personnes de petite taille. Les doléances sont consignées dans un document qui a ete remis au Chef de l’Etat.



Lors de cette rencontre, la délégation des personnes de petite taille a également sollicitée l’implication du Président de la Transition SE le général d’armée Assimi GOÏTA en termes de plaidoyer auprès de ses homologues présidents de la sous region pour réduire les discriminations et favoriser une inclusion effective dans la société des personnes de petite taille.



Le Président de la transition a salué l’engagement de l’association et des participants au forum pour leur lutte en faveur de l’égalité des chances. Il a réaffirmé sa volonté à mettre en œuvre des mesures concrètes afin d’améliorer encourageant la participation de ces personnes aux décisions publiques.