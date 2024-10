Avion présidentiel: La clarification du paiement de 15 milliards FCFA ! - abamako.com

Avion présidentiel: La clarification du paiement de 15 milliards FCFA ! Publié le mercredi 16 octobre 2024 | Nouveau Reveil

L’audience du 26 septembre 2024 de la session spéciale de la Cour d’assises qui statue sur l’affaire dite de “l’avion présidentiel” et des “équipements militaires” a été une véritable passe d’armes entre l’ancienne ministre de l’Economie et des Finances, Mme Bouaré Fily Sissoko (poursuivie dans le dossier) et Boubacar Ben Bouillé Haïdara, directeur national du trésor et de la comptabilité publique, au moment des faits (cité comme témoin dans l’affaire).



La pomme de discorde : qui a autorisé le paiement de 15 milliards de FCFA ? Si les débats endiablés de cette journée n’ont pas pu éclairer la Cour suffisamment, à cause des affirmations gratuites de l’accusée, lors de l’audience du 30 septembre, Ben Bouillé a apporté de la lumière vive sur les moindres contours de cette affaire, preuves à l’appui. Néanmoins, dans le strict cadre de notre mission de journaliste, nous avons mené une enquête sur cette partie de ce scandale révélé par le Bureau du Vérificateur général.

Des investigations qui nous permettent d’écrire, sans risque d’erreur, que c’est bel et bien Mme le ministre Fily Sissoko qui a cautionné le paiement des 15 milliards. En plus, c’est elle qui a ordonné à “son” directeur du Trésor le paiement de toutes les factures afférentes à l’acquisition de l’avion présidentiel, et a été régulièrement informée de l’état d’exécution des opérations qu’elle a ordonnées.



Source : Le Nouveau Réveil