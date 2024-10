Me Tounkara, avocat de Bouare Fily Sissoko: “Nous avons déposé une demande de mise en liberté pour nos clients” - abamako.com

Me Tounkara, avocat de Bouare Fily Sissoko: "Nous avons déposé une demande de mise en liberté pour nos clients" Publié le samedi 19 octobre 2024 | Mali Tribune

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

Après le renvoi du procès Bouaré Fily Sissoko et autres pour complément d’information, la Cour a suggéré aux avocats de la défense d’introduire une demande de mise en liberté provisoire pour leurs clients.



Ce mardi 15 octobre 2024, dans les couloirs de la Cour d’appel de Bamako, Me Tounkara, l’avocat principal de Bouaré Fily Sissoko, nous a affirmé que lui et ses collègues ont introduit la demande de mise en liberté provisoire pour les quatre accusés.



Dans ses explications, il affirme que c’est tout un processus. Il faut d’abord la signature du premier président de la Cour d’appel de Bamako avant que ce dernier ne le transmette à la Cour suprême. Après cette étape, le procureur général près la Cour suprême doit faire ses réquisitions avant de se prononcer sur la mise en liberté provisoire ou non de ses clients.



Mais Me Tounkara garde espoir que cette mise en liberté provisoire sera effective au regard des garanties de représentation mises en place.



