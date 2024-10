ACI-SA : La PDG relaxée - abamako.com

ACI-SA : La PDG relaxée Publié le samedi 19 octobre 2024 | Mali Tribune

La PDG de l’Agence de cessions immobilières (ACI-SA) a recouvré la liberté. Après quelques jours de détention à Bollé, Mme Bah Arabia Touré a repris service.



Ecrouée le mardi 4 octobre 2024, Mme Bah Arabia Touré a recouvré la liberté le mardi dernier à l’issue de son audience au tribunal de la Commune II. Elle a aussitôt repris ses activités de première responsable de l’ACI-SA le lendemain mercredi.





Selon des sources proches du dossier, son arrestation qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, a été ordonnée par le tribunal de la Commune II.



Elle avait fait l’objet de plainte d’une tierce personne. Cette plainte est consécutive à un différend foncier avec une famille sur le site de Dialakorobougou (sur la route de Ségou) morcelé par l’ACI-SA. La famille en question s’est sentie grugée car mécontente d’avoir reçu la portion congrue du nombre de lots prévus pour le dédommagement. Il s’agit de 14 parcelles attribuées à ladite famille sur les 27 prévues.



Est-ce la fin du litige entre les deux parties sur la base d’un compromis ou la libération de la PDG de l’ACI-SA est due au fait que sa culpabilité n’a pas été prouvée dans ce dossier ? On n’en sait pas plus pour l’instant.



D’autres parts, des « reprises » ont mentionné un payement de 500 millions F CFA, qui n’était pas de nous et qui n’était pas dans notre article à Mali-Tribune.







A. Dicko