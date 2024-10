Eliminatoires Can 2025 : Qualification ajournée pour les Aigles - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Eliminatoires Can 2025 : Qualification ajournée pour les Aigles Publié le samedi 19 octobre 2024 | Mali Tribune

Tweet

Alors qu’ils étaient à une journée de la qualification lors de la 4e journée des éliminatoires, les Aigles du Mali n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face à la Guinée-Bissau (0-0). Tenus en échec à Bissau, ils devront patienter pour espérer décrocher leur ticket qualificatif à la Can 2025 lors des deux prochaines journées des éliminatoires.



Auteurs d’un match nul à Bissau, le mardi passé, le sélectionneur Tom Saintfiet et ses poulains attendrons, au moins, jusqu’au mois de novembre pour espérer se qualifier à la Can Maroc 2025. Après quatre journées disputées, les Aigles occupent la deuxième place du groupe I avec 8 points + 2 derrière le Mozambique premier du groupe avec 8 points + 4. La Guinée Bissau est 3e avec 4 points et l’Eswatini (4e) ferme la marche avec seulement 1 point.





Lors des 5e et 6e journées des éliminatoires qui se joueront en novembre prochain, les Aigles affronteront successivement “Les Mambas” du Mozambique à Maputo et l’Eswatini à domicile au Stade du 26 Mars de Bamako.



A deux journées de la fin de ces éliminatoires, quelques pays ont déjà composté leur ticket. Il s’agit du Burkina Faso, du Sénégal, de l’Egypte, de la RD Congo, de l’Algérie et du Cameroun dont les qualifications ont été officiellement confirmée par la Caf. Pays hôte, le Maroc est d’office qualifié.



A.C