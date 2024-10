Le ministre Abdoulaye Diop a la fête nationale d’Espagne : “Je suis heureux de réaffirmer notre appréciation de la qualité des relations bilatérales entre le Mali et l’Espagne” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre Abdoulaye Diop a la fête nationale d’Espagne : “Je suis heureux de réaffirmer notre appréciation de la qualité des relations bilatérales entre le Mali et l’Espagne” Publié le dimanche 20 octobre 2024 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères

Tweet



“J’apprécie l’attachement de nos deux pays au respect de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale des Etats”



A l’invitation de l’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali Antonio Guillén Hidalgo, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop était parmi les invités de marque, le vendredi 11 octobre 2024, à la cérémonie de célébration de la Fête nationale de l’Espagne. Une belle occasion pour le chef de la diplomatie malienne d’adresser, au nom du colonel Assimi Goïta, ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Felipe VI, ainsi qu’au gouvernement et au peuple espagnols. En outre, le ministre Abdoulaye Diop s’est félicité de la qualité des relations entre les deux pays et l’approche lucide et constructive de l’Espagne sur la situation au Mali et au Sahel. Voici le discours prononcé par le ministre Abdoulaye Diop lors de cette célébration de la Fête nationale d’Espagne.







Je voudrais tout d’abord, exprimer mes sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Antonio Guillén Hidalgo pour son aimable invitation à participer à la cérémonie de célébration de la Fête nationale de l’Espagne. Je voudrais aussi profiter de cette heureuse occasion pour adresser, au nom de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, nos chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Felipe VI, ainsi qu’au gouvernement et au peuple ami espagnol.







Excellence Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



Je suis heureux de réaffirmer notre appréciation de la qualité des relations bilatérales entre le Mali et l’Espagne. En effet, le gouvernement attache une importance particulière à l’objectivité dans la coopération avec nos partenaires, afin que les relations soient fondées sur les principes constitutionnels qui guident l’action publique au Mali. A cet égard, je note reconnais et apprécie l’attachement de nos deux pays au respect de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale des Etats.



Je salue par ailleurs, à sa juste valeur, l’approche respectueuse et lucide de l’Espagne sur la situation au Mali et au Sahel. Parlant du Sahel, je tiens à rappeler que la dimension régionale, je dirais plutôt la dimension confédérale, est désormais un élément déterminant dans notre action diplomatique, particulièrement dans le contexte de la présidence malienne de la Confédération des Etats du Sahel. Outre le domaine de la défense et de la sécurité, qui enregistre des progrès notables sur le terrain, la Confédération AES renforce l’intégration entre le Burkina, le Mali et le Niger en matière de coordination diplomatique et de développement, pour le bien-être des populations du Sahel.



Pour en revenir aux liens entre le Mali et l’Espagne, je note, pour m’en féliciter, notre convergence de vue concernant des questions d’importance stratégique telles que la paix et la sécurité internationales, particulièrement la lutte contre le terrorisme, y compris au Sahel ainsi que la bonne gouvernance.



Excellence Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



Pour terminer, je formule les vœux sincères pour la consolidation et le renforcement du partenariat dynamique existant fort heureusement entre le Mali et l’Espagne.



Bonne fête d’hispanité au Royaume d’Espagne !



Felicidades y buenas fiestas !”