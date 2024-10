Coup dur au mouvement terroriste: le leader d’une bande neutralisé au Mali - abamako.com

Coup dur au mouvement terroriste: le leader d'une bande neutralisé au Mali Publié le lundi 21 octobre 2024

Modibo Diallo, alias Abbass, ainsi que sept de ses compagnons, ont été éliminés dans les combats menés le 14 octobre par l’armée malienne.



Cette opération a eu lieu dans le secteur de Toladji, dans la région de Tombouctou.



L’annonce a été faite dans un communiqué de l’état-major lu à la télévision nationale et relayé par Malijet.



Selon l’armée, Modibo Diallo a été l’auteur de plusieurs abus et exactions sur les populations civiles.



Lui et les autres terroristes tués étaient affiliés à la formation djihadiste Katiba Macina, précise l’armée.