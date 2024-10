1ère Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique : Le Ministre Diop sera à la tête de la délégation malienne - abamako.com

La 1ère Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique est prévue à Sotchi (Fédération de Russie) les 9 et 10 novembre prochain. A cet effet, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop conduira la délégation malienne dans le pays de Vladimir Poutine.





Le chef de la Diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a informé le Conseil des Ministres en sa session ordinaire du mercredi 16 octobre dernier, de la tenue de la 1ère Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, à Sotchi, en Russie. Elle se tiendra du 9 au10 novembre 2024, entre les chefs de la diplomatie des Etats africains et celui du pays hôte, la Russie. En effet, la délégation malienne sera conduite par son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à cette importante rencontre qui vise, selon le communiqué du Conseil des Ministres , le renforcement du partenariat entre la Russie et les pays africains, dans de nombreux domaines d’intérêt stratégique, y compris la sécurité alimentaire, l’énergie et la lutte contre le terrorisme. Le Mali, dont le Chef d’Etat assure la présidence de la Confédération des Etats du Sahel, dit-il, mènera des actions en vue de la promotion de la vision et des objectifs de la Confédération AES.



Par ailleurs, pendant cette rencontre, les participants discuteront entre autres de la coopération en matière de sécurité, d’éducation, de formation diplomatique, d’économie, d’interaction humanitaire et de sécurité de l’information internationale. Également, il est prévu, selon le programme, des échanges liés aux questions de la lutte contre le terrorisme, de la prévention d’une course aux armements dans l’espace, du partenariat commercial, économique et d’investissement, de la sécurité alimentaire et du complexe agro-industriel, de l’exploration géologique. Sans oublier le transfert de compétence et de la numérisation de l’administration publique, des soins de santé et du bien-être épidémiologique…



Espérons que cette conférence consacre enfin le début du concret dans le partenariat de notre pays avec la Russie dans le domaine des secteurs vitaux de développement.



Mariam Sissoko