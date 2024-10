Niono: les terroristes menacent les récoltes - abamako.com

Niono: les terroristes menacent les récoltes Publié le lundi 21 octobre 2024

© Autre presse par DR

Djihadistes

Malgré une production céréalière qui ne cesse de croître, le Mali importe une grande partie de sa consommation et une partie de la population est en insécurité alimentaire

Notre pays vit une insécurité alimentaire. Certaines localités n’ont plus rien à mettre sous la dent. D’autres ont commencé à récolter leurs céréales. Dans le cercle de Niono, à peine la récolte du riz commencée, les terroristes ont investi les champs. N’eut été l’intervention des Forces armées, leur récolte serait emportée par les forces du mal.



Gao: le vol de bétail s’intensifie









Le cheptel joue, dans l’économie nationale, un rôle déterminant. C’est le système de thésaurisation de la région. Les bovins et les ovins- caprins constituent la grande majorité des effectifs du cheptel. Pendant la période des cultures, la plus grande partie du troupeau, confiée à des bergers est emmenée loin des terres cultivables. Ces bêtes reviennent après la récolte pour transhumer à nouveau durant la saison sèche vers des pâturages situés près des points d’eau permanents.



Les activités pastorales et agricoles permettent d’assurer l’ensemble des besoins de subsistance, mais les produits d’élevage fournissent, cependant, la totalité du revenu monétaire. Le cheptel constitue une manne financière pour les habitants de la région Gao. Leur survie y dépend.



Cependant, depuis 2012, date de la reprise de la rébellion, cette partie du territoire est confrontée à un vol récurrent de leur bétail au su et au su du gouvernement et du gouverneur de la région (un général des forces armées). La semaine dernière, le cheptel restant qui partait en pâturage dans les environs de la ville, a été enlevé ainsi que tous leurs bergers (des enfants).



Nouveau découpage administratif et sa population



Selon le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), le recensement du nouveau découpage administratif, la région de Ségou est la plus peuplée du Mali, avec 2 455 263 habitants, suivie de la région de Koulikoro avec 2 255 157 habitants. La région de Kayes 1 840 329 habitants. La région de Sikasso, qui était la plus peuplée, se classe en quatrième avec 1 533 123 habitants. Kidal est la région la moins peuplée, 82 192 âmes. Bamako à une population de 4 227 569 habitants.



Des chiffres à prendre en compte pour les futurs candidats aux élections générales à venir.



Rassemblées par la Rédaction