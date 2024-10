Rentrée politique du Mouvement Jeka-Baara: Le président Ahmed Théra félicite les 11 nouveaux généraux promus - abamako.com

Mesdames et messieurs, honorables invités



Avant d’introduire mes propos, je vous invite d’observer une minute de silence et prière en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombés sur le champ de l’honneur et une pensée pieuse

aux victimes des récentes inondations ………………



Je vous remercie



Madame le maire de la commune III du district de Bamako, Autorités traditionnelles, religieuses et coutumières,



Camarades représentants des différents partis politiques ici présents,



Chers camarades, militants et militantes, Jeunes du Mali,



Chers invités à vos titres et grades tous protocoles observés, Avant tout propos, Permettez-moi de rendre grâce à Allah le ToutPuissant qui nous a permis de nous retrouver ici en ce jour, le samedi 19 octobre 2024 au centre international de conférence de Bamako (CICB) dans la joie et dans la concorde.

A mon nom propre et au nom de l’ensemble des adhérents, militants, sympathisants du parti Mouvement Jeka-Baara, je vous souhaite la cordiale bienvenue à la rentrée politique de Bamako.



Chers invités, camarades militants et militantes, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de saluer et féliciter nos 11 nouveaux généraux promus lors du conseil des ministres, ce 16 Octobre 2024.



Mention spéciale au General Assimi GOITA, désormais 3ème General d’armée à titre exceptionnel après Moussa Traore et Amadou Toumani toure.



Ces grades exceptionnels sont bien mérités par nos officiers supérieurs aux regards des sacrifices consenti pour la restauration de la sécurité et la préservation de la paix.



Ces nominations, faut-il le rappeler, sont la résultante d’une volonté populaire exprimée lors du dialogue inter malien. Mes vives félicitations.



Chers invités, camarades militants et militantes, je vous rappelle que le parti politique mouvement Jeka-baara, née le 23 Aout 2023 est un parti de mali-kura ou même un parti de la 4 -ème république car

ayant vu le jour après la promulgation de la nouvelle constitution qui a posé les jalons de Mali-Kura.



C’est pourquoi le parti mouvement Jeka-baara est résolument orienté vers les idéaux de Mali-kura, à travers un processus de refondation et la construction d’un nouveau type de malien reconcilié avec ses valeurs et principes dont le MAYA, HORONYA, MOGO SEBEYA, MOGO SEBE DENYA et j’en passe…….



Chers invités, camarades militants et militantes, nous avions retrouvé notre vraie souveraineté le 14 janvier 2022, désormais on doit bannir dans nos habitude la politique de la main tendue, lutter farouchement contre la corruption et nous mettre au travail.



Au parti mouvement Jeka-baara, nous nous sommes fixés pour devise de « rassembler pour travailler ».

Je salue ici la résilience du brave peuple malien digne descendant des grands bâtisseurs et patriotes notamment Soundjata Keita, Soni Aliber, Firhun El Ansar, Sekou Amadou, Banzani THERA, et tant d’autre, ce peuple doit s’unir à tout prix et mettre le Mali au travail.



Chers invités, camarades militants et militantes, le monde est devenu un village planétaire, le Mali comme toutes les nations n’échappent guère à cette réalité de mondialisation, donc il va falloir travailler dur en créant des millions d’emplois pour les jeunes, en transformant nos matières premières pour faire du Mali un pays industrialisé, et nationaliser nos ressources minières. C’est seulement à ce prix que nous réussirons à gagner la bataille du développement, profitable à

chacune et à chacun des Maliens.



Chers invités, camarades militants et militantes, pour nous, l’objectif du Mali-kura serait de parvenir à un changement positif au niveau de chaque malien pour un pays développé et stable.

Cette refondation doit également se faire sur la base de sacrifice et du travail à l’image de la chine sous le leadership de MAO Tsé-toung.



Chers invités, camarades militants et militantes,

au Mouvement Jekabaara, nous nous sommes fixés pour visions de faire du Mali, un pays travailleur, un pays de solidarité ou tout simplement un pays riche et développé à partir d’un développement endogène qui privilégiera la promotion du contenu local malien et une économie basée sur la transformation de nos matières premières.



Dans cette bataille de développement, le peuple malien doit travailler dur et compter sur ses propres forces. Nul ne viendra faire le Mali à notre place. Aucun pays ne va développer le Mali à part les maliens.

Chaque pays se développe de lui-même. Dans cette mondialisation, chaque pays défend ses intérêts. L’aide est une arnaque.



Au parti Mouvement Jekabaara, On n’en veut plus. Nous privilégions un partenariat gagnant-gagnant.

A défaut de travailler, la souveraineté retrouvée le 14 janvier 2022 disparaitra !

Je dis, Nous allons perdre cette souveraineté retrouvée si on ne travaille pas !

Malienne, Malien, Travaillons dur pour garder notre souveraineté retrouvée !



Chers invités, camarades militants et militantes,



je suis convaincu que cette rentrée politique de Bamako va donner un nouveau souffle au parti dans le district de Bamako afin de lui permettre d’avoir plus d’ancrage et de représentativité sur l’ensemble du territoire national aux prochaines joutes électorales car nous avons pour ambition d’être maintenant et toute de suite la force politique capable d’apporter un réel changement au quotidien des maliens.



Ce défi est à notre portée cela grâce à l’engagement et la dermination des militants que vous êtes.



Mesdames et messieurs chers invités, au parti Mouvement Jeka baara, nous ne pouvons terminer ce discours sans rendre un hommage mérité aux autorités de la transitions et aux forces armées

maliennes et de sécurités.



C’est le lieu de saluer l’alliance des états du Sahel avec à sa tête leurs excellences le général de brigade ABDRAHAMANE TIANI, le général d’armée Assimi Goita non moins président de la confédération de

l’AES et le capitaine Ibrahima Traoré. L’union fait la force, Dit-on. Camarades militants et militantes, je ne saurai terminer mes propos sans vous rendre hommage, et vous inviter à vous investir davantage au niveau du district de Bamako, dans les capitales régionales, dans les cercles, arrondissements, communes, villages, hameaux pour prêcher les objectifs et la vision du parti pour que nous arrachions et

gardions cette place de premier choix dans le champ politique lors des prochaines élections.



Toutes mes félicitations au bureau de la coordination de Bamako.



Que le bon dieu veille sur vous, veille sur le Mali et les autorités de la transition

Merci de votre aimable attention